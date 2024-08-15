В суп и в блинчики: 2 простых способа запастись зеленым луком на всю зиму

Posted 15 августа, 14:03
Published 15 августа, 14:03
Modified 10 сентября, 05:42
Updated 10 сентября, 05:42
Для более длительного хранения зеленый лук можно заморозить. Однако, поскольку при воздействии холода разрушаются стенки растения, после размораживания лук будет очень мягким. Однако все равно есть способ, позволяющий добавлять свежую зелень к соусам, рагу и запеканкам.
Для достижения наилучшего результата сначала нарежьте зеленый лук кубиками, а затем выложите его на противень. Заморозьте, пока он не станет твердым, затем переложите зеленый лук в контейнер для хранения или закрывающийся пакет, чтобы внутри оставалось как можно меньше воздуха. Храните зеленый лук в морозильной камере до трех месяцев.
Зеленый лук можно высушить, ведь это отличный вариант, если у вас большой урожай. Сушеный зеленый лук будет намного мягче свежего, но у него все равно останется легкий луковый привкус. Его можно использовать для приготовления смесей из специй, использовать для ароматизации супов или добавлять во вторые блюда.
Если у вас нет специальной электрической сушилки, Идеальный огородник советует выложить на противень с пергаментной бумагой мелко нарезанный зеленый лук в один слой и установить температуру духовки на 50 градусов. Сушить не менее 3 часов, пока он не станет полностью сухим и хрустящим. Как только зеленый лук остынет, переложите его в герметичную банку или контейнер. Используйте сушеный зеленый лук в течение трех месяцев.
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