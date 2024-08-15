В суп и в блинчики: 2 простых способа запастись зеленым луком на всю зиму

Если у вас нет специальной электрической сушилки, Идеальный огородник советует выложить на противень с пергаментной бумагой мелко нарезанный зеленый лук в один слой и установить температуру духовки на 50 градусов. Сушить не менее 3 часов, пока он не станет полностью сухим и хрустящим. Как только зеленый лук остынет, переложите его в герметичную банку или контейнер. Используйте сушеный зеленый лук в течение трех месяцев.