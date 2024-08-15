«В банку и только черные» — агроном дал советы, как собирать семена зеленого лука

Как и при хранении любых семян важно чтобы семечки оставались здоровыми. Перед хранением надо проверить сухость сбора, чтобы предотвратить появление плесени. Лучше всего хранить семена в стеклянной банке или в бумажном конверте, на этикетке которого указан сорт и дата, а также в прохладном, темном месте — в подвале или холодильнике.