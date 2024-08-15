«В банку и только черные» — агроном дал советы, как собирать семена зеленого лука

Posted 15 августа, 13:27
Published 15 августа, 13:27
Modified 10 сентября, 05:42
Updated 10 сентября, 05:42
Зеленый лук является частым ингредиентом на кухне, его легко и просто выращивать дома, а сбор семян — отличная идея для получения бесплатного урожая. Хотя многие дачники не видят ничего сложного в сборе семян лука, агрономы все же советуют делать это правильно.
Дрю Суэйнстон (Drew Swainston), профессиональный садовод и редактор издания Homes & Gardens, делится советами, как стоит собирать урожай лука.
«Вы можете посадить семена лука сразу в землю, что часто делают перед холодами. Однако, если зимой земля будет сильно влажной или нагрянут сильные морозы, всходов может и не быть. В данном случае лучше перестраховаться и запастись семенами, чтобы посадить их весной», — рассказывает эксперт.
Прежде чем собирать семена лука, дайте ему зацвести. После распускания головке надо высохнуть на растении, чтобы семена стали коричневыми и почернели, вот тогда можно собирать. После сбора семян им следует немного подсохнуть в прохладном, сухом месте в течение недели.
Главный совет
Если прогнозируется долговременная влажная погода, лучше срезать головки семян раньше, до того, как они полностью высохнут, оставляя немного плодоножки. Повесьте их вниз головкой, обернув бумажным пакетом. Когда семена высохнут, они сами упадут в пакет.
Как и при хранении любых семян важно чтобы семечки оставались здоровыми. Перед хранением надо проверить сухость сбора, чтобы предотвратить появление плесени. Лучше всего хранить семена в стеклянной банке или в бумажном конверте, на этикетке которого указан сорт и дата, а также в прохладном, темном месте — в подвале или холодильнике.
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