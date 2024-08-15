Почему не стоит грубить инспектору ГАИ: как правильно вести себя, если вас остановили

Posted 15 августа, 07:29
Published 15 августа, 07:29
Modified 10 сентября, 05:37
Updated 10 сентября, 05:37
Как следует разговаривать и вести себя с сотрудниками ДПС, если вы знаете, что ничего не нарушали, — читайте в статье.
Как бы вы ни торопились, не игнорируйте сигнал остановиться, понадеявшись на то, что инспектор ГИБДД «машет полосатой палочкой» кому-то другому, а не вам.
Помните: за неостановку по требованию автоинспектора водителя могут привлечь к ответственности за невыполнение требований об остановке транспортного средства в рамках статьи 12.25 КоАП РФ и выписать штраф в сумме 500 рублей. А если за водителем будет организована погоня, наказание будет уже более существенным.
Даже если вы очень спешите, не стоит сходу забрасывать инспектора ДПС вопросами о том, почему вас остановили и что вы, по его мнению, нарушили, а также высказывать ему все, что вы о нем думаете. Если ваше поведение покажется ему оскорбительным, он может не только проверить ваши документы, но и устроить досмотр автомобиля или предпринять еще что-нибудь, чтобы вы в итоге потеряли как можно больше времени.
Также, если вас на дороге остановил автоинспектор, а вы знаете, что ничего не нарушали и хотите быстрее продолжить свой путь, постарайтесь воздержаться от:
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