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Posted 15 августа, 07:29

Published 15 августа, 07:29

Modified 10 сентября, 05:37

Updated 10 сентября, 05:37

Почему не стоит грубить инспекторам ГИБДД: как правильно вести себя, если вас останов

Почему не стоит грубить инспектору ГАИ: как правильно вести себя, если вас остановили

15 августа 2024, 07:29
Фото: 1MI
Почему не стоит грубить инспекторам ГИБДД: как правильно вести себя, если вас останов
Вас остановили по непонятной вам причине, а вы торопитесь на работу или в аэропорт? Запомните: чем больше вы будете возмущаться и наезжать на автоинспектора, тем больше времени вы в итоге потеряете.

Как следует разговаривать и вести себя с сотрудниками ДПС, если вы знаете, что ничего не нарушали, — читайте в статье.

Не игнорируйте сигнал остановиться

Как бы вы ни торопились, не игнорируйте сигнал остановиться, понадеявшись на то, что инспектор ГИБДД «машет полосатой палочкой» кому-то другому, а не вам.

Помните: за неостановку по требованию автоинспектора водителя могут привлечь к ответственности за невыполнение требований об остановке транспортного средства в рамках статьи 12.25 КоАП РФ и выписать штраф в сумме 500 рублей. А если за водителем будет организована погоня, наказание будет уже более существенным.

Как бы вы ни торопились, не игнорируйте сигнал остановитьсяКак бы вы ни торопились, не игнорируйте сигнал остановиться
Как бы вы ни торопились, не игнорируйте сигнал остановиться. Фото: 1MI

Не нервничать, не хамить: что еще не нужно делать, если вас тормознул автоинспектор

Даже если вы очень спешите, не стоит сходу забрасывать инспектора ДПС вопросами о том, почему вас остановили и что вы, по его мнению, нарушили, а также высказывать ему все, что вы о нем думаете. Если ваше поведение покажется ему оскорбительным, он может не только проверить ваши документы, но и устроить досмотр автомобиля или предпринять еще что-нибудь, чтобы вы в итоге потеряли как можно больше времени.

Также, если вас на дороге остановил автоинспектор, а вы знаете, что ничего не нарушали и хотите быстрее продолжить свой путь, постарайтесь воздержаться от:

  • выхода из машины — следует остановиться, опустить стекло и ожидать, пока к вам подойдет инспектор. Слишком поспешный выход и суетливость с вашей стороны могут навести его на мысль, что с вами что-то не так, и спровоцировать более тщательную проверку с его стороны;
  • оправданий — если вы по невнимательности допустили какое-то нарушение и сами осознаете этот факт, лучше сразу признайте это. Но не стоит подобострастно извиняться и заискивать перед сотрудниками ГИБДД — таких людей они «любят» не больше, чем хамов;
Даже если вы очень спешите, не стоит сходу забрасывать инспектора ДПС вопросамиДаже если вы очень спешите, не стоит сходу забрасывать инспектора ДПС вопросами
Даже если вы очень спешите, не стоит сходу забрасывать инспектора ДПС вопросами. Фото: 1MI
  • признания нарушения, если вы точно знаете, что ничего не нарушали — в случае, если вас пытаются убедить в обратном и даже составили соответствующий протокол, напишите в документе, что не согласны. Также подумайте, чем вы можете доказать свою невиновность: например, у вас в машине работал видеорегистратор и имеется запись спорной ситуации;
  • признания факта употребления алкоголя — инспектор может спросить вас, когда вы в последний раз выпивали. И если вы скажете, что употребляли накануне, позавчера или даже неделю назад, вас могут проверять более тщательно;
  • дачи взятки — это то, что вам не следует пытаться делать ни при каких обстоятельствах. Автоинспектор может вести запись разговора с вами или видеосъемку, также запись может производиться без его ведома. И если будет зафиксировано предложение взятки, небольшим штрафом уже не отделаетесь. Даже если не принимать во внимание возможную видео- или аудиозапись, в любом случае, не стоит поощрять взяточничество.
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#Ольга Питиримова#Общество#Автомобиль#Полиция#Все материалы авторов
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