Почему не стоит грубить инспектору ГАИ: как правильно вести себя, если вас остановили

Даже если вы очень спешите, не стоит сходу забрасывать инспектора ДПС вопросами о том, почему вас остановили и что вы, по его мнению, нарушили, а также высказывать ему все, что вы о нем думаете. Если ваше поведение покажется ему оскорбительным, он может не только проверить ваши документы, но и устроить досмотр автомобиля или предпринять еще что-нибудь, чтобы вы в итоге потеряли как можно больше времени.