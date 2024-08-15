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Posted 15 августа, 15:54

Published 15 августа, 15:54

Modified 10 сентября, 05:44

Updated 10 сентября, 05:44

Ошибки на первом свидании, которые отпугивают мужчин

Ошибки на первом свидании, которые отпугивают мужчин

15 августа 2024, 15:54
Фото: Изображение Midjourney
Многие женщины считают, что их первое свидание прошло успешно, но вскоре мужчина внезапно перестает выходить на связь. Рейчел Гринвальд, автор книги «Почему он не звонит», провела исследование, в ходе которого опросила более тысячи мужчин, чтобы выявить основные причины такого поведения.

Выяснилось, что существует несколько типичных женских черт, которые отпугивают мужчин на первом свидании.

Начальница

Мужчины признают, что женщина с лидерскими качествами может показаться привлекательной, но чрезмерная авторитарность и напористость часто воспринимаются ими как признаки «пониженной женственности». Они предпочитают видеть в партнерше заботливую и мягкую спутницу, а не строгого «босса».

Скучная

Если мужчина описывает свидание как «очень милое» или «дружеское», это сигнал о том, что он не заинтересован в продолжении отношений. Женщина, которая не демонстрирует свою индивидуальность и не создает «Вау-эффект», рискует остаться без второго свидания.

Обманщица

Некоторые женщины стараются произвести впечатление, преувеличивая свои достижения или интересы. Однако, если мужчина обнаруживает, что информация была преувеличена или даже ложна, он теряет интерес. Мужчины ценят искренность и честность, и любые попытки создать ложное впечатление могут привести к разрыву.

Принцесса

Мужчины могут восхищаться внешностью женщины, но чрезмерные материальные запросы и завышенные ожидания часто приводят к тому, что мужчина чувствует себя недостаточно хорошим для такой женщины. Принцессы часто воспринимаются как эгоцентричные особы, с которыми сложно поддерживать гармоничные отношения.

Зацикленная

Если женщина на первом свидании начинает задавать вопросы о семейных планах и детях, это может отпугнуть мужчину. Такие разговоры воспринимаются как давление, и мужчина может решить, что отношения с этой женщиной будут слишком напряженными и требовательными.

Эксгибиционистка

Откровенность и желание поделиться всеми своими проблемами на первом свидании могут напугать мужчину. Ему может показаться, что если женщина так быстро раскрывает свои проблемы, то в дальнейшем их будет еще больше.

Злючка

Женщина, склонная к раздражительности и агрессивности, создает у мужчины впечатление, что она будет постоянно конфликтовать и доставлять ему неприятности. Мужчины предпочитают избегать таких женщин, опасаясь, что они станут следующей жертвой их агрессии.

Нытик

Женщина, которая постоянно жалуется и видит жизнь в негативных тонах, редко вызывает у мужчины желание продолжить общение. Мужчины ищут позитивных и энергичных партнерш, а нытье и цинизм только отталкивают.

Бывшая

Женщина, постоянно говорящая о своих прошлых отношениях, вызывает у мужчины ощущение, что она еще не освободилась от своего прошлого. Мужчины предпочитают двигаться вперед, и такие разговоры могут вызвать у них скуку и желание прекратить общение.

Улица с односторонним движением

Если женщина на свидании говорит только о себе, не проявляя интереса к мужчине, он может почувствовать, что она эгоцентрична и неспособна к эмпатии. Мужчины ценят взаимный интерес и эмоциональное участие в разговоре, написал Woman.ru.

Эти советы могут помочь женщинам избежать ошибок на первых свиданиях и создать более благоприятные условия для развития отношений.

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