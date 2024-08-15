Олимпиада-2024 в Париже: топ-5 самых красивых спортсменок

Posted 15 августа, 12:45
Published 15 августа, 12:45
Modified 10 сентября, 05:42
Updated 10 сентября, 05:42
Турецкая спортсменка Зехра Гюнеш может похвастаться не только выдающейся красотой, но и отличными результатами, а еще высоким ростом — почти два метра. Он ей очень помогает в соревнованиях, поскольку позволяет без проблем блокировать любые пасы. В активе спортсменки — лидерство в чемпионате Европы, в Лиге наций. Поклонники Гюнеш убеждены, что многое еще впереди, и с нетерпением ждут ее побед в Париже.
Луана Алонсо профессионально занимается плаванием. И пусть на самих соревнованиях она выступила не слишком удачно, сойдя с дистанции на сто метров, однако зрители, наблюдая за ней, получили большое удовольствие. Алонсо известна своим взрывным темпераментом — к примеру, после неудачного выступления она заявила об уходе из спорта, и многие думали, что она сделала заявление в сердцах. Однако пловчиха настроена серьезно и, по слухам, собирается получать высшее образование в сфере политологии.
На Олимпиаде 2024 года Ким Е Джи представляет Южную Корею и участвует в соревнованиях по пулевой стрельбе. В ее олимпийском активе уже есть серебряная медаль, однако спорт не единственное поприще, где ей удалось достичь успеха. Она считается настоящей фешен-иконой, ее суровый образ покоряет сердца. Многим зрителям Олимпиады 2024 года спортсменка запомнилась благодаря плюшевой игрушке — талисману, который она носила на поясе.
Алиса Шмидт родом из Германии, она профессиональная легкоатлетка. Успех в спорте пришел к ней одновременно с успехом в модельном бизнесе — она много снималась для журналов, ее признавали одной из самых привлекательных спортсменок в мире. В определенный момент девушка встала перед выбором, в каком именно направлении продолжать карьеру, — и выбрала спорт, отказавшись от крупных контрактов в сфере модельного бизнеса.
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