Олимпиада-2024 в Париже: топ-5 самых красивых спортсменок

Луана Алонсо профессионально занимается плаванием. И пусть на самих соревнованиях она выступила не слишком удачно, сойдя с дистанции на сто метров, однако зрители, наблюдая за ней, получили большое удовольствие. Алонсо известна своим взрывным темпераментом — к примеру, после неудачного выступления она заявила об уходе из спорта, и многие думали, что она сделала заявление в сердцах. Однако пловчиха настроена серьезно и, по слухам, собирается получать высшее образование в сфере политологии.