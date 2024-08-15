Не у всех живых организмов мозг отдыхает во сне — исследование

В этом контексте сон рассматривает и поп-культура. Все мы можем вспомнить культовый ужастик «Кошмар на улице Вязов», снятый в 1984 году. В центре сюжета — подростки, которых преследует в их снах зловещий убийца по имени Фредди Крюгер. Чтобы не встречаться с Фредди, они решают полностью отказаться от сна.