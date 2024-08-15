Не у всех живых организмов мозг отдыхает во сне — исследование

Posted 15 августа, 16:31
Published 15 августа, 16:31
Modified 9 сентября, 23:47
Updated 9 сентября, 23:47
Считается, что сон, прежде всего, необходим для перезагрузки мозга от накопившихся за день вредных процессов. При помощи глимфатической системы мозг как бы обновляется. Приверженцы этой теории утверждают, что пренебрежение сном также повышает риск ускорения развития нейродегенеративных заболеваний, в число которых входит и старческая деменция.
В этом контексте сон рассматривает и поп-культура. Все мы можем вспомнить культовый ужастик «Кошмар на улице Вязов», снятый в 1984 году. В центре сюжета — подростки, которых преследует в их снах зловещий убийца по имени Фредди Крюгер. Чтобы не встречаться с Фредди, они решают полностью отказаться от сна.
Постоянный страх перед засыпанием приводит к нарастающему стрессу и тревожности. Они начинают страдать от сильного физического истощения, что ослабляет их способность сопротивляться Фредди. В конечном итоге недосыпание вызывает у подростков галлюцинации, они начинают путать реальность и сон и фактически сходят с ума.
Однако недавний эксперимент показал, что мозг мышей эффективнее избавляется от вредных веществ, не во время сна или наркоза, а в период бодрствования. Глимфатическая система действительно отвечает за «обновление» мозга, но во время сна процесс наоборот замедляется.
Ученые также предположили, что мозг использует несколько механизмов для своей очистки. Малые молекулы, такие как красители, могут выводиться одним способом, в то время как крупные частицы, такие как бета-амилоид, связанный с болезнью Альцгеймера, могут выводиться иначе.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14