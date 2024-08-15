Микроволновая печь, как альтернатива плиты и духовки

Как и в случае с картофелем, не забудьте проделать в баклажанах много отверстий, чтобы они не взорвались. Выложите баклажаны на тарелку, смажьте их маслом и солью. Готовьте в микроволновой печи примерно 10-12 минут при мощности 900 Вт, но при этом следите за ними. Чтобы разнообразить блюдо, попробуйте посыпать баклажаны сыром фета или чеддер и дать им постоять в СВЧ еще 1-2 минуты. Посыпьте сверху свежей зеленью петрушки, и у вас получится вкусная закуска.