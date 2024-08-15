Микроволновая печь, как альтернатива плиты и духовки

Posted 15 августа, 16:39
Published 15 августа, 16:39
Modified 10 сентября, 04:36
Updated 10 сентября, 04:36
Микроволновая печь используется в основном для размораживания и подогрева пищи. На самом деле у этой бытовой техники большой потенциал использования! Рассказываем, какие блюда можно в ней приготовить.
Если вы любите бекон и часто жарите его на сковороде или в духовке, стоит знать, что получить хрустящий ломтик можно всего за несколько минут. Включите СВ-печь на одну минуту на полную мощность и проверяйте, когда бекон приготовиться.
Если разогревать чеснок в микроволновке на полную мощность, то всего за 20 секунд его будет намного проще чистить. Также можно «запечь» его, если греть его 8-9 минут на среднем мощности.
Если нужен легкий и быстрый завтрак, то можно попробовать приготовить овсянку в микроволновке. Смешайте крупу с водой или молоком в пропорции 1:2 и готовьте 2-3 минуты на высокой мощности. Подавайте кашу с кусочком сливочного масла.
Вам не нужна духовка, чтобы испечь торт. В течение нескольких минут вы можете приготовить вкусный шоколадный десерт в микроволновой печи.
Смешайте растопленное сливочное или растительное масло со всеми остальными ингредиентами в чашке и поставьте ее в микроволновку на 2-3 минуты в зависимости от мощности вашей микроволновой печи.
Разбейте куриное яйцо в форму, смазанную сливочным маслом, и проделайте в желтке в нескольких местах отверстия, чтобы оно не взорвалось. Подержите яйцо примерно 45 секунд на сильной мощности — яичница-глазунья готова.
Также можно приготовить яйца вкрутую. Налейте в миску воды и поставьте ее в микроволновую печь на 3 минут, чтобы вода сначала нагрелась. Воды должно быть достаточно, чтобы покрыть яйцо. Затем проделайте небольшое отверстие в широкой части яйца, например, швейной иглой, положите яйцо в миску и накройте сверху тарелкой. Готовьте яйцо около 4 минут на высокой мощности, затем дайте ему остыть 2 минуты в холодной воде.
Приготовить рис в микроволновой печи — легко! Смешайте рис, воду и соль в миске (1 стакан риса на 2 стакана воды), накройте сверху тарелкой. Готовьте рис при мощности 900 Вт в течение 3 минут, затем при мощности 250 Вт в течение 5 минут. Дайте ему остыть и подавайте на стол.
Картофель великолепно готовится в микроволновке. Сделайте в очищенных клубнях глубокие надрезы, чтобы избежать взрыва под давлением и для того, чтобы к сердцевине поступало больше тепла. Выложите овощ в пакет на тарелку, смешайте с маслом и солью, не завязывая его включите СВЧ на 5 минут на полную мощность.
Как и в случае с картофелем, не забудьте проделать в баклажанах много отверстий, чтобы они не взорвались. Выложите баклажаны на тарелку, смажьте их маслом и солью. Готовьте в микроволновой печи примерно 10-12 минут при мощности 900 Вт, но при этом следите за ними. Чтобы разнообразить блюдо, попробуйте посыпать баклажаны сыром фета или чеддер и дать им постоять в СВЧ еще 1-2 минуты. Посыпьте сверху свежей зеленью петрушки, и у вас получится вкусная закуска.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14