Лучший маникюр для коротких ногтей: обзор

Маникюр с эффектом растяжки цвета на коротких ногтях смотрится выразительно и стильно. Мастера в процессе используют разные техники, что придает маникюру оригинальность. Так, если это растяжка с мелкими бусинами в виде жемчуга или с переходами в мраморной текстуре, маникюр получится романтичным и нежным. Кстати, такой маникюр прекрасно подойдет для образа невесты.