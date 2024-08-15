Лучший маникюр для коротких ногтей: обзор

Posted 15 августа, 12:11
Published 15 августа, 12:11
Modified 10 сентября, 05:39
Updated 10 сентября, 05:39
Этот маникюр — полноценная альтернатива привычному френчу. Экспериментировать можно и нужно — к примеру, стоит нанести на кончики ногтей интересный узор, вытянутые орнаменты с линиями, которые сделают ногти визуально более длинными. Последний вариант подойдет для тех, кто носит ногти овальной формы.
Кстати, оформление кончиков ногтей контрастными цветами прекрасно комбинируется с крупными рисунками. Маникюр в таком исполнении будет смотреться легко и воздушно.
Хит сезона — маникюр, в котором выделяются акцентные лунки. Некоторые мастера и вовсе не закрашивают лунки, и такой подход позволяет сделать маникюр более практичным: ногти будут смотреться аккуратно по мере того, как начнут отрастать. Однако в топе — именно яркие, броские и даже разноцветные лунки.
Между прочим, лунный маникюр очень популярен в Южной Корее, и местные мастера активно экспериментируют с ним. К примеру, они могут за счет оттенка выделять треть длины ногтя, что смотрится очень оригинально.
До конца лета осталось не так много, поэтому важно успеть сделать модный сезонный маникюр — на морскую, цветочную или плодово-ягодную тематику. Для коротких ногтей он подходит идеально. Стоит отметить, что мелкие узоры на коротких ногтях смотрятся особенно удачно.
Если хочется визуально удлинить ногти, принты на летнюю тематику справятся с этой задачей. Главное — выбрать правильные рисунки, то есть вертикальные.
Маникюр с эффектом растяжки цвета на коротких ногтях смотрится выразительно и стильно. Мастера в процессе используют разные техники, что придает маникюру оригинальность. Так, если это растяжка с мелкими бусинами в виде жемчуга или с переходами в мраморной текстуре, маникюр получится романтичным и нежным. Кстати, такой маникюр прекрасно подойдет для образа невесты.
Часто в градиентном маникюре на короткие ногти мастера используют разные оттенки, преимущественно контрастные, комбинируют его с другими вариантами дизайна. Переходы получаются мягкими, а ногти кажутся визуально более длинными.
Трайблы — тренд, пришедший из эпохи конца 90-х годов. Речь идет о стильном изображении в хромированных оттенках. На коротких ногтях он смотрится так же хорошо, как и на длинных.
Такой маникюр прекрасно комбинируется с техникой типа «аура», в рамках которой используются блестящие линии. Они делают оттеночный акцент более мягким, за счет чего ногти смотрятся более аккуратно.
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