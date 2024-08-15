Креветки — «золотая» еда или отравление: что нужно знать о популярном морепродукте

Мнение врача



Врач-диетолог Ангелина Никитина рассказала о возможности отравления креветками. По ее словам, как и с любыми другими морепродуктами, существует определенный риск пищевого отравления, если с ними обращаться неправильно.



Основная опасность кроется в том, что сырые или недоваренные креветки могут содержать вредные бактерии, такие как сальмонелла или листерия. Эти бактерии могут вызвать серьезные симптомы отравления, включая тошноту, рвоту, диарею и даже лихорадку. Поэтому очень важно всегда тщательно промывать креветки перед приготовлением, а также доводить их до полной готовности.



Нельзя употреблять креветки, если они имеют неприятный запах или изменение цвета — это может быть признаком порчи продукта.



Кроме того, некоторые люди могут быть аллергичны к креветкам. Для них даже небольшое количество этого продукта может вызвать серьезную реакцию, вплоть до анафилактического шока. Таким людям следует полностью исключить креветки из рациона.



В целом, при соблюдении элементарных мер предосторожности, риск отравления креветками достаточно низок. Но все же следует быть внимательными и не употреблять подозрительные или плохо приготовленные морепродукты. Это поможет избежать неприятных последствий для здоровья, заключила эксперт.