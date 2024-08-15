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Posted 15 августа, 11:37

Published 15 августа, 11:37

Modified 10 сентября, 05:41

Updated 10 сентября, 05:41

Креветки — «золотая» еда или отравление: что нужно знать о популярном морепродукте

15 августа 2024, 11:37
Креветки — известный деликатес. Этот популярный морепродукт ценится за свой нежный вкус и питательные свойства. Но так ли безопасно его употреблять? Врач-диетолог ответила на все вопросы.

Креветки — это небольшие ракообразные, которые широко распространены в морях и океанах по всему миру. Они являются популярным морепродуктом, который ценится за свой нежный вкус и питательные свойства.

В последнее время в Сети распространяется все больше сведений о пищевом отравлении креветками. Но действительно ли они так вредны?

Деликатес на вес золота

Креветки имеют удлиненное тело, состоящее из головогруди и брюшка, а также пару длинных усиков и несколько пар ног. Они обитают в теплых морских водах, питаясь планктоном и мелкими морскими организмами. Существует множество видов креветок, различающихся по размеру, окраске и вкусовым качествам.

В целом, креветки являются достаточно полезным продуктом, так как они богаты белками, витаминами и минералами. Однако, как и с любыми другими продуктами, следует соблюдать меру в их употреблении.

Мнение врача

Врач-диетолог Ангелина Никитина рассказала о возможности отравления креветками. По ее словам, как и с любыми другими морепродуктами, существует определенный риск пищевого отравления, если с ними обращаться неправильно.

Основная опасность кроется в том, что сырые или недоваренные креветки могут содержать вредные бактерии, такие как сальмонелла или листерия. Эти бактерии могут вызвать серьезные симптомы отравления, включая тошноту, рвоту, диарею и даже лихорадку. Поэтому очень важно всегда тщательно промывать креветки перед приготовлением, а также доводить их до полной готовности.

Нельзя употреблять креветки, если они имеют неприятный запах или изменение цвета — это может быть признаком порчи продукта.

Кроме того, некоторые люди могут быть аллергичны к креветкам. Для них даже небольшое количество этого продукта может вызвать серьезную реакцию, вплоть до анафилактического шока. Таким людям следует полностью исключить креветки из рациона.

В целом, при соблюдении элементарных мер предосторожности, риск отравления креветками достаточно низок. Но все же следует быть внимательными и не употреблять подозрительные или плохо приготовленные морепродукты. Это поможет избежать неприятных последствий для здоровья, заключила эксперт.

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