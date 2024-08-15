Узкая «коридорная» ванная теперь не проблема — 6 дизайнерских лайфхаков для удобства

Очень важно создать свободный проход через узкую ванную комнату. Лучший способ — это оставить одну стену полностью открытой, не создавая полосу препятствий. Планировка с ванной или душем на задней стене позволяет разместить унитаз и сантехнику на одной линии. Это не только упрощает работу с сантехникой, но и максимально расширяет пространство.