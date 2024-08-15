Узкая «коридорная» ванная теперь не проблема — 6 дизайнерских лайфхаков для удобства

Posted 15 августа, 05:12
Published 15 августа, 05:12
Modified 10 сентября, 05:38
Updated 10 сентября, 05:38
Любое пространство, имеющее форму коридора, является сложной дизайнерской задачей. А если такая планировка включает в себя ванную, в которой должны располагаться все необходимые элементы, это вдвойне трудная задача.
Рассказываем, как заставить неудобные размеры работать на вас, используя опыт профессионалов в области дизайна ванных комнат.
Размеры узкой ванной можно регулировать с помощью туалетного столика, который устанавливается вдоль длинной стены.
«Используя преимущество длины мы установили изготовленный на заказ двойной туалетный столик, который обеспечивает много места для хранения вещей и скрывает туалет в конце помещения, создавая момент уединения», — рассказывает дизайнер интерьера Молли Миллер.
Попробуйте проверенную планировку узкой ванной комнаты.
«Классическая планировка с ванной комнатой — туалетный столик, унитаз, затем ванна и душа — остается лучшим выбором из–за компактного дизайна, — рассказывает Джанель Паттон, ведущий дизайнер Lark Interiors. — Чтобы придать комнате оригинальный вид, работайте с материалом — добавьте интересную столешницу, красивую занавеску для душа и интересные идеи плитки».
Ключ к успешной планировке узкой ванной комнаты может заключаться в фурнитуре, которая визуально изменяет ее размеры. Например, можно использовать идею душа без бортиков, чтобы планировка казалась более просторной.
«Большие зеркала в ванной комнате и плитка с отражающей поверхностью позволят максимально использовать свет и создать иллюзию глубины, — рассказывает Ребекка Уорд, главный дизайнер Rebecca Ward Design. — А душевые кабины из прозрачного стекла просто обязательны».
Узкая ванная комната требует грамотного использования пространства, поэтому иногда нестандартная планировка может по другому раскрыть ее. Возможно, необычные идеи могут стать отличным выходом для вас.
Очень важно создать свободный проход через узкую ванную комнату. Лучший способ — это оставить одну стену полностью открытой, не создавая полосу препятствий. Планировка с ванной или душем на задней стене позволяет разместить унитаз и сантехнику на одной линии. Это не только упрощает работу с сантехникой, но и максимально расширяет пространство.
Отличный способ оптимизировать планировку узкой ванной комнаты — полностью отказаться от дверцы душа.
«Мы рекомендуем устанавливать душевую кабину без бортиков. Никаких дверей, даже раздвижных, так как это создаст ощущение тесноты в пространстве», — делятся советом Александр Стейблер и Фредрик Годинес дизайн-студии Fredric Alexander.
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