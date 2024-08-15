Использовал моих детей: Супермодель Хайди Клум рассказала о предложении руки и сердца

Posted 15 августа, 12:09
Published 15 августа, 12:09
Modified 10 сентября, 05:42
Updated 10 сентября, 05:42
Она рассказала изданию об этом изданию PEOPLE.
«Самое милое, что сделал для меня мой партнер, это то, что он сначала спросил моих детей, может ли он попросить моей руки. Так что он был как бы в сговоре с моими детьми. Они придумали, как это сделать, а затем все они удивили меня рождественским утром шесть лет назад», — поделилась она.
Романтические отношения 50-летней Клум и 34-летнего Каулитца начались в 2018 году, через несколько лет после ее развода с музыкантом Силом. От бывшего супруга у нее четверо детей: Лени (20 лет), Генри (18 лет), Йохан (17 лет) и Лу (14 лет). Клум и Каулитц тайно связали себя узами брака в феврале 2019 года.
Супермодель также рассказала, что они с супругом брали уроки танцев, чтобы разнообразить свой брак. Клум призналась, что у ее мужа не очень хорошее чувство ритма, и они оба так и не смогли отработать свою первую программу.
«Мы начали с румбы. Не очень-то получается», — сыронизировала она. «Я думала, раз он музыкант, значит, у него хорошее чувство ритма».
«Я хочу заниматься с ним чем-то настоящим, потому что мы хотим стареть вместе», — объяснила она. «Поэтому есть так много мест, где есть возможность танцевать, и мне нравится танцевать вместе».
В то время как Клум может легко запомнить шаг, как только выучит его, у Каулитца «обе ноги левые».
«Так что нам нужно гораздо больше практики», — добавила она.
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