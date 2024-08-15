Использовал моих детей: Супермодель Хайди Клум рассказала о предложении руки и сердца

Романтические отношения 50-летней Клум и 34-летнего Каулитца начались в 2018 году, через несколько лет после ее развода с музыкантом Силом. От бывшего супруга у нее четверо детей: Лени (20 лет), Генри (18 лет), Йохан (17 лет) и Лу (14 лет). Клум и Каулитц тайно связали себя узами брака в феврале 2019 года.