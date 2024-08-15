Хотите разумно сэкономить? Попробуйте постричься дома!

В целом стилисты не рекомендуют экспериментировать с такими стрижками дома, поскольку форма и слои — это достаточно сложно для любителя или новичка. Потребуется практика, и если вы к ней готовы, то можете экспериментировать. Если нет, то стоит обратиться к профессионалам, оставив для домашних условий более простые манипуляции с волосами.