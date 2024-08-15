Хотите разумно сэкономить? Попробуйте постричься дома!

Posted 15 августа, 16:14
Published 15 августа, 16:14
Modified 10 сентября, 03:27
Updated 10 сентября, 03:27
Безусловно, если вы запланировали радикальные и серьезные изменения имиджа, стоит обратиться к профессионалам, однако такие простые процедуры, как подравнивание кончиков волос или челки, вполне можно делать и в домашних условиях. Это поможет сэкономить и прокачать полезные навыки.
Первое правило, которого стоит придерживаться, — волосы следует оставлять чуть длиннее, чем вы планируете. Стричь рекомендуется только влажные или сухие волосы, поскольку это позволяет понять их структуру.
Проще всего подстричь самостоятельно прямые волосы. Для этого достаточно перекинуть их вперед и состричь под небольшим углом или прямо — с учетом того, к какой именно форме вы стремитесь.
Вам потребуется бритва, специальные ножницы для укладки. Не стоит стричься обычными ножницами — они оказывают на волосы не самое благоприятное воздействие.
Вы хотите убрать секущиеся кончики, но при этом не потерять в длине волос? Ориентируйтесь на уже имеющуюся длину среза и стригите кончики аккуратно — так, чтобы прическа не меняла свою форму.
Градуированная стрижка может показаться чем-то сложным, однако на самом деле сделать ее можно дома. В процессе стрижки волосы следует делить на равные части, слегка вытягивать их вперед и стричь под небольшим наклоном. Для этой процедуры подойдут исключительно профессиональные парикмахерские ножницы.
В целом стилисты не рекомендуют экспериментировать с такими стрижками дома, поскольку форма и слои — это достаточно сложно для любителя или новичка. Потребуется практика, и если вы к ней готовы, то можете экспериментировать. Если нет, то стоит обратиться к профессионалам, оставив для домашних условий более простые манипуляции с волосами.
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