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Posted 15 августа, 17:24

Published 15 августа, 17:24

Modified 10 сентября, 05:45

Updated 10 сентября, 05:45

5 причин не игнорировать кабачок!

5 причин не игнорировать кабачок!

15 августа 2024, 17:24
Фото: Изображение Midjourney
Кабачок — это не просто летний овощ, но и мощный союзник вашего здоровья. Узнайте, почему этот скромный плод должен стать неотъемлемой частью вашего рациона.

Поддержка здоровья кишечника

Кабачки, благодаря содержанию клетчатки и 95% воды, помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Они способствуют развитию здоровой микрофлоры, улучшая пищеварение и поддерживая регулярность стула.

Регулировка уровня сахара в крови

Кабачки с низким содержанием углеводов и высоким уровнем клетчатки помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом или преддиабетом.

Защита зрения

В кабачках содержатся важные антиоксиданты, такие как витамин С, бета-каротин, лютеин и зеаксантин, которые защищают глаза от повреждений, помогают поддерживать остроту зрения и предотвращают возрастные заболевания глаз.

Увлажнение кожи

Высокое содержание воды в кабачках способствует поддержанию необходимого уровня увлажнения организма, что напрямую отражается на здоровье и сиянии кожи.

Укрепление сердечно-сосудистой системы

Кабачки снижают уровень холестерина благодаря клетчатке и обладают противовоспалительным действием, благодаря каротиноидам, написал Shape.ru. Калий в составе кабачков помогает контролировать кровяное давление, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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