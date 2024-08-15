5 причин не игнорировать кабачок!

Posted 15 августа, 17:24
Published 15 августа, 17:24
Modified 10 сентября, 05:45
Updated 10 сентября, 05:45
Кабачки, благодаря содержанию клетчатки и 95% воды, помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Они способствуют развитию здоровой микрофлоры, улучшая пищеварение и поддерживая регулярность стула.
Кабачки с низким содержанием углеводов и высоким уровнем клетчатки помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом или преддиабетом.
В кабачках содержатся важные антиоксиданты, такие как витамин С, бета-каротин, лютеин и зеаксантин, которые защищают глаза от повреждений, помогают поддерживать остроту зрения и предотвращают возрастные заболевания глаз.
Высокое содержание воды в кабачках способствует поддержанию необходимого уровня увлажнения организма, что напрямую отражается на здоровье и сиянии кожи.
Кабачки снижают уровень холестерина благодаря клетчатке и обладают противовоспалительным действием, благодаря каротиноидам, написал Shape.ru. Калий в составе кабачков помогает контролировать кровяное давление, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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