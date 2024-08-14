Устали от запаха кроссовок летом? Избавиться от него можно за 60 минут

Posted 14 августа, 07:13
Published 14 августа, 07:13
Modified 10 сентября, 05:32
Updated 10 сентября, 05:32
Редко кто стирают кроссовки, потому что это достаточно проблемно, их же еще надо высушить, а что надеть на сменку? Некоторые стирают пару в стиральной машину. Но это вредно для обуви — со временем расходятся швы, отслаивается подошва. С новыми дорогими кроссовками такой трюк явно не проделаешь — жалко!
Однако изобретательные пользователи придумали быстрый и простой способ освежить любимую обувь. Нужно всего лишь… положить ее морозильник. Экстремальный холод убьет все бактерии и неприятные запахи, после чего любимые кроссовки вновь будут свежими, как после стирки.
Предварительно почистите кроссовки сухой щеткой, чтобы избавиться от налипшего мусора и комочков грязи. Затем хорошенько вымойте подошву. Протрите обувь антибактериальными салфетками изнутри или примените санитайзер-распылитель. Чистые кроссовки положите в пакет и поместить в морозильную камеру.
Чем больше обувь будет находиться на холоде, тем лучше. Как максимум это могут быть сутки, как минимум час. Оптимальное время для придания свежести кроссовкам — 3-4 часа. Когда вы достанете пару из морозильника, от нее должен подниматься холодный пар. А на поверхности должны образоваться капельки влаги.
Пусть обувь полежит немного при комнатной температуре и прогреется, затем можно смело надевать ее и идти по своим делам. Ощущение чистоты и свежести вам обеспечено.
Конечно. Многие задаются вопросом о том, насколько вреден такой лайфхак для обуви. Как правило, холод не вредит текстильному материалу и резине, из которых обычно созданы летние кроссовки. Но резкие перепады температуры могут испортить клей, соединяющий детали обуви. В этой связи систематически прибегать к этому методу не следует. Лучше чередовать метод морозилки с качественной ручной чисткой или стиркой кроссовок.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14