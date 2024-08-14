Квадратные ногти возвращаются! Топ дизайн-идей для следующего похода в салон

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Трендовые формы ногтей по традиции задают селебрити. С недавних пор такие иконы стиля, как Меган Маркл и Селена Гомес, стали носить квадратные ногти. Это неудивительно, ведь такой маникюр подходит для любой длины ногтей и очень практичен. Собрали самые интересные идеи дизайна, чтобы ты вдохновилась.