Квадратные ногти возвращаются! Топ дизайн-идей для следующего похода в салон

Posted 14 августа, 09:56
Published 14 августа, 09:56
Modified 10 сентября, 05:32
Updated 10 сентября, 05:32
Трендовый розовый и французский маникюр — миксуй их, чтобы получить восхитительный дизайн, заслуживающий множества комплиментов.
Морская тематика превратит тебя в настоящую русалку — твои ногти будут переливаться перламутром, как настоящие ракушки. А тематический узор будет радовать глаз.
Микс из трех актуальных оттенков — пастельного, розового и персикового — смотрится очень органично. А цветочный декор умиляет.
Для тех, кто любит что-то оригинальное: просто оживите пастельную классику при помощи абстрактных вставок синего цвета.
Сиять на вечеринке с таким маникюром? Легко! Яркий дизайн точно выделит тебя из толпы, комплименты обеспечены.
Градиент на квадратных ногтях смотрится особенно органично. Предлагаем совместить нежно-розовый и светло-голубой.
Если минималистичный нюдовый кажется тебе слишком строгим и скучным, попробуй привнести расслабленные нотки — белые завитки и сияющий шиммер.
Дизайн в виде милых ягодок на пастельном фоне и вкрапления нежно-голубого — смело, ярко, необычно.
Сочетание зеленого и салатового смотрится завораживающе. Так и хочется применить к этому маникюру слово «вкусный».
Сияние звезд на розовом? Почему бы нет? Нейтральный цвет сдерживает, а золотистые блики дарят ощущение радости.
Как тебе такой кукольный дизайн для настоящих сладкоежек? Имитируем капли ванильного мороженого на нейтральном фоне.
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