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Posted 14 августа, 09:56

Published 14 августа, 09:56

Modified 10 сентября, 05:32

Updated 10 сентября, 05:32

В моду вернулась квадратная форма ногтей

Квадратные ногти возвращаются! Топ дизайн-идей для следующего похода в салон

14 августа 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney
В моду вернулась квадратная форма ногтей
Трендовые формы ногтей по традиции задают селебрити. С недавних пор такие иконы стиля, как Меган Маркл и Селена Гомес, стали носить квадратные ногти. Это неудивительно, ведь такой маникюр подходит для любой длины ногтей и очень практичен. Собрали самые интересные идеи дизайна, чтобы ты вдохновилась.

Френч для Барби

Трендовый розовый и французский маникюр — миксуй их, чтобы получить восхитительный дизайн, заслуживающий множества комплиментов.

Настроение русалки

Морская тематика превратит тебя в настоящую русалку — твои ногти будут переливаться перламутром, как настоящие ракушки. А тематический узор будет радовать глаз.

Пастельные лепестки

Микс из трех актуальных оттенков — пастельного, розового и персикового — смотрится очень органично. А цветочный декор умиляет.

Минималистичный синий

Для тех, кто любит что-то оригинальное: просто оживите пастельную классику при помощи абстрактных вставок синего цвета.

Неоновая галактика

Сиять на вечеринке с таким маникюром? Легко! Яркий дизайн точно выделит тебя из толпы, комплименты обеспечены.

Голубое омбре

Градиент на квадратных ногтях смотрится особенно органично. Предлагаем совместить нежно-розовый и светло-голубой.

Сияющие завитки

Если минималистичный нюдовый кажется тебе слишком строгим и скучным, попробуй привнести расслабленные нотки — белые завитки и сияющий шиммер.

Черничный коктейль

Дизайн в виде милых ягодок на пастельном фоне и вкрапления нежно-голубого — смело, ярко, необычно.

Лимон и лайм

Сочетание зеленого и салатового смотрится завораживающе. Так и хочется применить к этому маникюру слово «вкусный».

Космические блики

Сияние звезд на розовом? Почему бы нет? Нейтральный цвет сдерживает, а золотистые блики дарят ощущение радости.

Мороженое и пончики

Как тебе такой кукольный дизайн для настоящих сладкоежек? Имитируем капли ванильного мороженого на нейтральном фоне.

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#Алла Хан#Красота#Стиль#Маникюр
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