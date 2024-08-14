Дрю Бэрримор: Экранная химия с Адамом Сэндлером основана на любви и восхищении

Актриса Дрю Бэрримор рассказала, что романтическая комедия 2004 года «50 первых поцелуев» с ней и Адамом Сэндлером в главных ролях изначально не только называлась по-другому, но и задумывалась как драма. Она также поделилась причиной успешной совместной работы со своим экранным возлюбленным.