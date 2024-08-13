Том Круз получил в нос во время постельной сцены

Posted 13 августа, 06:37
Published 13 августа, 06:37
Modified 10 сентября, 05:29
Updated 10 сентября, 05:29
Во время работы над фильмом партнершей уже знаменитого на тот момент Круза была восходящая кинозвезда Джина Гершон. Актеры должны были участвовать в интимной сцене и изображать страсть. Молодая актриса была настолько взволнована, что боялась дышать рядом с такой звездой, как Том. К тому же девушку, еще не имевшую опыта подобных съемок, смущало постоянное присутствие на площадке супруги Круза Мими Роджерс.
Объясняя свой поступок, Гершон поделилась воспоминаниями о съемках в интервью на канале Bravo. При этом она назвала Тома настоящим джентльменом. «Я сказала ему, что мне очень щекотно, и начала прятаться под одеялом. Но он хотел реакции и схватил меня за живот. Я ударила его!» — рассказала актриса.
Тогда она даже испугалась, что могла сломать коллеге нос. Круз же встал на защиту девушки, уверяя съемочную группу, что он в порядке, пишет peopletalk.ru.
Также Гершон призналась, что ей нравилось целоваться с Томом и она не отказалась бы от большего количества сцен с поцелуями.
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