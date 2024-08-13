Том Круз получил в нос во время постельной сцены

Во время работы над фильмом партнершей уже знаменитого на тот момент Круза была восходящая кинозвезда Джина Гершон. Актеры должны были участвовать в интимной сцене и изображать страсть. Молодая актриса была настолько взволнована, что боялась дышать рядом с такой звездой, как Том. К тому же девушку, еще не имевшую опыта подобных съемок, смущало постоянное присутствие на площадке супруги Круза Мими Роджерс.