Новый тренд или вульгарность? Топ 10 смелых образов Анны Пересильд

Posted 13 августа, 08:44
Published 13 августа, 08:44
Modified 10 сентября, 05:30
Updated 10 сентября, 05:30
Юная актриса регулярно делится своими образами в социальных сетях, что не всегда встречает одобрение. Анна предпочитает стиль, который не ограничивается спортивными костюмами или оверсайзом. Напротив, её гардероб включает обтягивающие и иногда откровенные наряды, что вызывает у некоторых пользователей недовольство. Критики не упускают случая прокомментировать её фотографии в купальнике или образы, где, по их мнению, она выглядит слишком взрослой. Такие комментарии, как «Зачем грудь показывать?» или «Все круто, но не в 15 лет», лишь усиливают шквал негативных отзывов.
Анна Пересильд, несмотря на критику, не остаётся в стороне и решительно высказывается по этому поводу. Она подчёркивает, что её выбор одежды — это отражение её собственного стиля и личности, и она не собирается меняться из-за мнения окружающих. «Я решила не молчать о своих нарядах. Каждый подросток сам выбирает, что ему носить. Я иду своим путём и продолжаю экспериментировать со стилем, который мне нравится», — заявила актриса в ответ на нападки.
Однако, критика в адрес юной актрисы касается не только её стиля. В последнее время хейтеры активно обсуждают её актёрскую игру, пишет starhit.ru. После выхода нового сезона сериала «Нежность», где Анна исполнила одну из ролей, некоторые зрители усомнились в её таланте, утверждая, что её выражение лица остаётся неизменным и однообразным. Анна признаёт, что такие комментарии неприятны, но отмечает, что конструктивную критику она старается учитывать, в то время как откровенный хейт просто игнорирует.
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