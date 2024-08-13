Новый тренд или вульгарность? Топ 10 смелых образов Анны Пересильд

Анна Пересильд, несмотря на критику, не остаётся в стороне и решительно высказывается по этому поводу. Она подчёркивает, что её выбор одежды — это отражение её собственного стиля и личности, и она не собирается меняться из-за мнения окружающих. «Я решила не молчать о своих нарядах. Каждый подросток сам выбирает, что ему носить. Я иду своим путём и продолжаю экспериментировать со стилем, который мне нравится», — заявила актриса в ответ на нападки.