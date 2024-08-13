«Не приезжайте на Черное море в августе!» Туристы об опасностях отдыха

Posted 13 августа, 12:44
Published 13 августа, 12:44
Modified 10 сентября, 05:27
Updated 10 сентября, 05:27
Во-первых, рекордные температурные показатели повлияли и на морскую воду. Черное море прогрелось до аномальных значений. В воде выше +24…+25 градусов Цельсия начинается бурный рост болезнетворных бактерий. И даже при попадании малого количества морской воды в организм велика опасность вирусного заражения. Именно поэтому в августе фиксируется большое количество заражений ротавирусом.
Ситуацию усугубляет большой наплыв туристов. Анапа, Геленджик, Сочи и другие популярные черноморские курорты переполнены отдыхающими. На пляжах нет места, где прилечь, многие даже загорают стоя. Скопление людей увеличивает риск подхватить инфекционное заболевание.
Во-вторых, в августе вода на черноморском побережье начинает цвести. Это также происходит из-за жары. Морская вода превращается в неприятную зеленую жижу. Причем кучи зеленых водорослей не только плавают в воде, но и заполняют пляжи.
Впрочем, зеленые водоросли встречаются в основном на песчаных пляжах. На каменистом и галечном побережье, например в Геленджике и в Сочи, вода не цветет. Зато здесь поджидает другая августовская напасть — медузы.
Пока, по отзывам туристов, медуз не так много. Но обычно к середине месяца они начинают размножаться активней и чаще заплывают на пляжи.
Опытные путешественники советуют отложить поездку на море на бархатный сезон. Теплая погода позволяет отдыхать на черноморских курортах в сентябре. В это время здесь меньше отдыхающих, вода комфортной температуры и более чистая.
Но если вы всё же запланировали отдых в августе, не приезжайте в топовые места. На Черном море есть немало небольших курортов, не раскрученных, но и не переполненных туристами. Это значительно снизит риски заражения ротавирусной инфекцией.
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