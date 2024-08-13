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Posted 13 августа, 12:44

Published 13 августа, 12:44

Modified 10 сентября, 05:27

Updated 10 сентября, 05:27

«Не приезжайте на Черное море в августе!» Туристы об опасностях отдыха

«Не приезжайте на Черное море в августе!» Туристы об опасностях отдыха

13 августа 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney
«Не приезжайте на Черное море в августе!» Туристы об опасностях отдыха
Опытные путешественники считают, что август — самое опасное время для посещения южных курортов. Выяснили, какие опасности поджидают отдыхающих на Черном море в августе.

Во-первых, рекордные температурные показатели повлияли и на морскую воду. Черное море прогрелось до аномальных значений. В воде выше +24…+25 градусов Цельсия начинается бурный рост болезнетворных бактерий. И даже при попадании малого количества морской воды в организм велика опасность вирусного заражения. Именно поэтому в августе фиксируется большое количество заражений ротавирусом.

Ситуацию усугубляет большой наплыв туристов. Анапа, Геленджик, Сочи и другие популярные черноморские курорты переполнены отдыхающими. На пляжах нет места, где прилечь, многие даже загорают стоя. Скопление людей увеличивает риск подхватить инфекционное заболевание.

Скопление людей увеличивает риск подхватить инфекционное заболеваниеСкопление людей увеличивает риск подхватить инфекционное заболевание
Скопление людей увеличивает риск подхватить инфекционное заболевание. Фото: Изображение Midjourney

Во-вторых, в августе вода на черноморском побережье начинает цвести. Это также происходит из-за жары. Морская вода превращается в неприятную зеленую жижу. Причем кучи зеленых водорослей не только плавают в воде, но и заполняют пляжи.

Впрочем, зеленые водоросли встречаются в основном на песчаных пляжах. На каменистом и галечном побережье, например в Геленджике и в Сочи, вода не цветет. Зато здесь поджидает другая августовская напасть — медузы.

Пока, по отзывам туристов, медуз не так много. Но обычно к середине месяца они начинают размножаться активней и чаще заплывают на пляжи.

Опытные путешественники советуют отложить поездку на море на бархатный сезон. Теплая погода позволяет отдыхать на черноморских курортах в сентябре. В это время здесь меньше отдыхающих, вода комфортной температуры и более чистая.

Но если вы всё же запланировали отдых в августе, не приезжайте в топовые места. На Черном море есть немало небольших курортов, не раскрученных, но и не переполненных туристами. Это значительно снизит риски заражения ротавирусной инфекцией.

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#Екатерина Непомнящая#Путешествия#Черное море#Ротавирус#Цветение воды#Медузы#Опасности отдыха
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