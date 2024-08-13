Надежда на воссоединение: Дженнифер Лопес провела в доме Бена Аффлека пять часов

Posted 13 августа, 17:48
Published 13 августа, 17:48
Modified 10 сентября, 05:34
Updated 10 сентября, 05:34
Как сообщает www.starhit.ru, о расставании одной из самых известных пар американского шоу-бизнеса ходят слухи на протяжении последних месяцев. Дженнифер и Бен, которые ранее демонстрировали миру свои сильные чувства, вероятно, разъехались и готовятся к разводу. Они больше не появляются вместе публично, а не так давно Лопес отметила свое 55-летие без второй половинки.
Однако ставить точку в этой истории любви еще, кажется, рано, так как папарацци сфотографировали Дженнифер Лопес у ворот дома Бена Аффлека. Певица прибыла туда в пять часов вечера.
Водитель вернулся за ней к восьми, но Дженнифер вышла почти в десять вечера, пробыв в доме Бена пять часов.
Инсайдеры отмечают, что охлаждение в отношениях звезд не означает, что Дженнифер прервала общение со своими падчерицами и пасынком. Лопес и ранее заботилась о них. Еще год назад она долго выбирала апартаменты для их смешанной семьи. А в настоящее время, когда певица вновь оказалась в Лос-Анджелесе, она намерена уделять детям максимум внимания, пока они находятся на каникулах.
Примечательно, что дети Бена и Дженнифер действительно подружились и даже сейчас активно общаются. Например, старшую дочь Аффлека Вайолет папарацци недавно сфотографировали во время прогулки со сводными братом и сестрой — близнецами Лопес от музыканта Марка Энтони.
Трое детей Бена Аффлека от его брака с Дженнифер Гарнер проживали с Лопес и ее детьми одной семьей около двух лет. Совместных детей у пары нет.
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