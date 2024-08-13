Надежда на воссоединение: Дженнифер Лопес провела в доме Бена Аффлека пять часов

Инсайдеры отмечают, что охлаждение в отношениях звезд не означает, что Дженнифер прервала общение со своими падчерицами и пасынком. Лопес и ранее заботилась о них. Еще год назад она долго выбирала апартаменты для их смешанной семьи. А в настоящее время, когда певица вновь оказалась в Лос-Анджелесе, она намерена уделять детям максимум внимания, пока они находятся на каникулах.