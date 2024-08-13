Будет еще хуже? Что происходит с погодой в России и причем тут лес

Разрушительные наводнения в Тюменской, Курганской, Оренбургской областях, тропические «мегаливни» и ураганы в Москве и Татарстане, засуха и удушающая жара в Поволжье и Кубани. Все эти погодные аномалии мы наблюдали в 2024 году.