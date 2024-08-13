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Posted 13 августа, 05:06

Published 13 августа, 05:06

Modified 10 сентября, 05:27

Updated 10 сентября, 05:27

Будет еще хуже? Что происходит с погодой в России и причем тут лес

Будет еще хуже? Что происходит с погодой в России и причем тут лес

13 августа 2024, 05:06
Фото: Изображение Midjourney
Будет еще хуже? Что происходит с погодой в России и причем тут лес
Лето 2024 года удивило аномальной жарой и множеством негативных природных явлений. Специалисты предупреждают, что это только начало. Природных катаклизмов и аномалий в России будет больше.

Что происходит

Число природных катаклизмов на территории России возросло на 22% сравнительно с 2022 годом. Только за 2023 год было зафиксировано свыше тысячи опасных погодных явлений, треть которых нанесла огромный ущерб.

Разрушительные наводнения в Тюменской, Курганской, Оренбургской областях, тропические «мегаливни» и ураганы в Москве и Татарстане, засуха и удушающая жара в Поволжье и Кубани. Все эти погодные аномалии мы наблюдали в 2024 году.

Прогнозы метеорологов и ученых неутешительны. Специалисты утверждают, что в ближайшие годы участятся нетипичные для России природные явления. Речь идет о засухах, обильных ливнях, лесных пожарах, торнадо, смерчах.

Только за 2023 год было зафиксировано свыше тысячи опасных погодных явлений, треть которых нанесла огромный ущербТолько за 2023 год было зафиксировано свыше тысячи опасных погодных явлений, треть которых нанесла огромный ущерб
Только за 2023 год было зафиксировано свыше тысячи опасных погодных явлений, треть которых нанесла огромный ущерб. Фото: Изображение Midjourney

Почему природных аномалий будет больше?

Основная причина ухудшения погоды в России — глобальное потепление. Вследствие изменения климата количество всевозможных природных катаклизмов будет расти с каждым годом, участятся аномальные волны жары и холода.

Но глобальное потепление — не единственная причина, вызывающая негативные природные явления. Специалисты считают, что во всем виновата массовая вырубка лесов в России.

Военный специалист и бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин:

«Вырубка лесов изменила климат в России. Он стал резко континентальным. Всё перегревается, огромные массы воздуха перемещаются из-за резкого перепада температур. Таких погодных скачков бы не было, если бы 90% леса на русской равнине не было вырублено».
Вырубка лесов изменила климат в России.Вырубка лесов изменила климат в России.
Вырубка лесов изменила климат в России.. Фото: Изображение Midjourney

Например, в Сочи за последние годы резко возросло число наводнений, бурь, оползней. Это произошло из-за массовой вырубки реликтового леса для строительства Олимпийского парка. Пересыхание чернозема провоцирует черные бури, которые могут нанести огромный урон природе и людям.

Специалисты считают, что изменить ситуацию может массовая высадка деревьев. Но на это понадобятся десятилетия.

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#Екатерина Непомнящая#Путешествия#Погода#Все материалы авторов#Климатические изменения#Природные явления
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