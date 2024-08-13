Posted 13 августа, 05:06
Published 13 августа, 05:06
Modified 10 сентября, 05:27
Updated 10 сентября, 05:27
Число природных катаклизмов на территории России возросло на 22% сравнительно с 2022 годом. Только за 2023 год было зафиксировано свыше тысячи опасных погодных явлений, треть которых нанесла огромный ущерб.
Разрушительные наводнения в Тюменской, Курганской, Оренбургской областях, тропические «мегаливни» и ураганы в Москве и Татарстане, засуха и удушающая жара в Поволжье и Кубани. Все эти погодные аномалии мы наблюдали в 2024 году.
Прогнозы метеорологов и ученых неутешительны. Специалисты утверждают, что в ближайшие годы участятся нетипичные для России природные явления. Речь идет о засухах, обильных ливнях, лесных пожарах, торнадо, смерчах.
Основная причина ухудшения погоды в России — глобальное потепление. Вследствие изменения климата количество всевозможных природных катаклизмов будет расти с каждым годом, участятся аномальные волны жары и холода.
Но глобальное потепление — не единственная причина, вызывающая негативные природные явления. Специалисты считают, что во всем виновата массовая вырубка лесов в России.
Военный специалист и бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин:
«Вырубка лесов изменила климат в России. Он стал резко континентальным. Всё перегревается, огромные массы воздуха перемещаются из-за резкого перепада температур. Таких погодных скачков бы не было, если бы 90% леса на русской равнине не было вырублено».
Например, в Сочи за последние годы резко возросло число наводнений, бурь, оползней. Это произошло из-за массовой вырубки реликтового леса для строительства Олимпийского парка. Пересыхание чернозема провоцирует черные бури, которые могут нанести огромный урон природе и людям.
Специалисты считают, что изменить ситуацию может массовая высадка деревьев. Но на это понадобятся десятилетия.
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