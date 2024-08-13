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Posted 13 августа, 10:45

Published 13 августа, 10:45

Modified 10 сентября, 05:27

Updated 10 сентября, 05:27

«Абхазия не Россия?!» Нюансы въезда в Абхазию с детьми в 2024 году

«Абхазия не Россия?!» Нюансы въезда в Абхазию с детьми в 2024 году

13 августа 2024, 10:45
Фото: 1MI
«Абхазия не Россия?!» Нюансы въезда в Абхазию с детьми в 2024 году
Многие российские путешественники считают Абхазию частью России и игнорируют правила въезда. Это не так. В республике с 2024 года действуют собственные правила въезда с детьми.

Какой документ нужен ребенку для въезда в Абхазию

С 2024 года дети младше 14 лет должны подтвердить российское гражданство при въезде в Абхазию. Если у ребенка есть заграничный паспорт, то проблем нет. Этого достаточно, чтобы подтвердить гражданство РФ.

Если же у ребенка есть только свидетельство о рождении, то на нем нужно обязательно поставить специальную отметку — красный штамп на оборотной стороне свидетельства о рождении.

Такую отметку нужно сделать заранее, перед путешествием. Этим занимаются территориальные отделения МВД и некоторые региональные МФЦ — нужно уточнять в зависимости от вашего места жительства.

Если у ребенка есть загранпаспорт, то проблем не будетЕсли у ребенка есть загранпаспорт, то проблем не будет
Если у ребенка есть загранпаспорт, то проблем не будет. Фото: 1MI

Нужна ли ребенку медстраховка для въезда в Абхазию

Наличие медстраховки желательно, но не обязательно. При въезде в Абхазию ее не потребуют. Но если ребенку понадобится медпомощь на отдыхе, то страховка очень пригодится. Российские полисы ОМС здесь не принимают.

Нужно ли согласие на выезд ребенка от другого родителя

Если родители находятся в разводе, а ребенок въезжает в Абхазию с одним из них, то согласия второго не нужно.

Проблемы могут возникнуть, если один из родителей ранее написал заявление о несогласии выезда ребенка (детей) за пределы РФ.

Проблемы могут возникнуть, если один из родителей ранее написал заявление о несогласии выезда ребенка (детей) за пределы РФПроблемы могут возникнуть, если один из родителей ранее написал заявление о несогласии выезда ребенка (детей) за пределы РФ
Проблемы могут возникнуть, если один из родителей ранее написал заявление о несогласии выезда ребенка (детей) за пределы РФ. Фото: Изображение Midjourney

Почему могут не пустить в Абхазию

  • Если ребенок младше 14 лет въезжает без родителей, с близкими, родственниками или знакомыми. В этом случае нужно взять согласие на выезд от одного из родителей. Документ должен быть заверен нотариально. В нем обязательно указываются сроки и страна пребывания.
  • Если документы повреждены, есть рваные или нечитаемые страницы. Иногда на границе могут позволить въезд, но выпишут приличный штраф.
  • Если у родителей есть долги, штрафы или другие причины внесения в ФССП. Перед поездкой проверьте эту информацию на сайте судебных приставов.
  • Если у граждан России грузинская национальность или грузинская фамилия. В этом случае требуется заранее (за 3–5 дней до поездки) получить разрешение службы госбезопасности Абхазии.
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#Екатерина Непомнящая#Путешествия#Дети#Документы#Абхазия
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