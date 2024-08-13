«Абхазия не Россия?!» Нюансы въезда в Абхазию с детьми в 2024 году

Posted 13 августа, 10:45
Published 13 августа, 10:45
Modified 10 сентября, 05:27
Updated 10 сентября, 05:27
С 2024 года дети младше 14 лет должны подтвердить российское гражданство при въезде в Абхазию. Если у ребенка есть заграничный паспорт, то проблем нет. Этого достаточно, чтобы подтвердить гражданство РФ.
Если же у ребенка есть только свидетельство о рождении, то на нем нужно обязательно поставить специальную отметку — красный штамп на оборотной стороне свидетельства о рождении.
Такую отметку нужно сделать заранее, перед путешествием. Этим занимаются территориальные отделения МВД и некоторые региональные МФЦ — нужно уточнять в зависимости от вашего места жительства.
Наличие медстраховки желательно, но не обязательно. При въезде в Абхазию ее не потребуют. Но если ребенку понадобится медпомощь на отдыхе, то страховка очень пригодится. Российские полисы ОМС здесь не принимают.
Если родители находятся в разводе, а ребенок въезжает в Абхазию с одним из них, то согласия второго не нужно.
Проблемы могут возникнуть, если один из родителей ранее написал заявление о несогласии выезда ребенка (детей) за пределы РФ.
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