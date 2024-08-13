«Абхазия не Россия?!» Нюансы въезда в Абхазию с детьми в 2024 году

Какой документ нужен ребенку для въезда в Абхазию Нужна ли ребенку медстраховка для въезда в Абхазию Нужно ли согласие на выезд ребенка от другого родителя Почему могут не пустить в Абхазию

Многие российские путешественники считают Абхазию частью России и игнорируют правила въезда. Это не так. В республике с 2024 года действуют собственные правила въезда с детьми.