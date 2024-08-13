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Posted 13 августа, 04:36

Published 13 августа, 04:36

Modified 10 сентября, 05:26

Updated 10 сентября, 05:26

5 классных функций колонки «Алиса», о которых знают не все

5 классных функций колонки «Алиса», о которых знают не все

13 августа 2024, 04:36
Фото: Изображение Midjourney
5 классных функций колонки «Алиса», о которых знают не все
Она включает музыку, будит по утрам, рассказывает сказки детям, отвечает на сотни вопросов. Но кроме этих общеизвестных функций, колонка «Алиса» обладает другими возможностями, о которых известно не всем пользователям.

Вызовет такси

Вы можете вызывать такси буквально на бегу — просто используя голос. Попросите об этом колонку «Алиса». Виртуальный помощник уточнит детали поездки, найдет машину и скажет, когда подъедет водитель.

Вы можете вызывать такси буквально на бегу — просто используя голосВы можете вызывать такси буквально на бегу — просто используя голос
Вы можете вызывать такси буквально на бегу — просто используя голос. Фото: Изображение Midjourney

Поможет управлять событиями

Функционал колонки «Алисы» в этом году расширили, добавив управление «Яндекс Календарем». Теперь вы можете следить за своим графиком и не пропускать события.

Например, можно спросить «Алису», какие встречи и праздничные мероприятия запланированы на эту неделю. Или внести событие:

«Алиса, добавь в календарь тренировку в среду».
Функционал колонки «Алисы» в этом году расширили, добавив управление «Яндекс Календарем»Функционал колонки «Алисы» в этом году расширили, добавив управление «Яндекс Календарем»
Функционал колонки «Алисы» в этом году расширили, добавив управление «Яндекс Календарем». Фото: Изображение Midjourney

Составит список покупок

Список покупок уже не нужно записывать вручную. Попросите «Алису»:

«Добавь сыр в мой список покупок».

А придя в магазин, просто откройте на смартфоне приложение «Яндекс» и задайте команду:

«Алиса, покажи мой список покупок».
Список покупок уже не нужно записывать вручную. Попросите «Алису»Список покупок уже не нужно записывать вручную. Попросите «Алису»
Список покупок уже не нужно записывать вручную. Попросите «Алису». Фото: Изображение Midjourney

Расшифрует пищевые добавки

Функция полезна всем, кто следит за правильным питанием и выбирает здоровую пищу. Не всегда есть возможность изучить этикетки продуктов в магазине, чтобы понять их состав.

Спросите колонку «Алиса», как расшифровывается та или иная добавка, указав ее буквенный и цифровой код. Виртуальный помощник расскажет всё о составе купленного или доставленного продукта.

Виртуальный помощник расскажет всё о составе купленного или доставленного продуктаВиртуальный помощник расскажет всё о составе купленного или доставленного продукта
Виртуальный помощник расскажет всё о составе купленного или доставленного продукта. Фото: Изображение Midjourney

Проведет тренировку

Нет времени заниматься с тренером и посещать спортзал? Поможет колонка «Алиса», которая проведет индивидуальное интервальное занятие. Оно рассчитано на 7 минут и помогает поддерживать фигуру в тонусе, учитывая ваши физические параметры. Для этого нужно выбрать команду:

«Алиса, запусти быструю тренировку».
«Алиса» проведет индивидуальное интервальное занятие«Алиса» проведет индивидуальное интервальное занятие
«Алиса» проведет индивидуальное интервальное занятие. Фото: Изображение Midjourney
#Екатерина Непомнящая#Дом#Все материалы авторов#Мобильное приложение#Дом и сад
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