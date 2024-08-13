5 классных функций колонки «Алиса», о которых знают не все

Posted 13 августа, 04:36
Published 13 августа, 04:36
Modified 10 сентября, 05:26
Updated 10 сентября, 05:26
Вы можете вызывать такси буквально на бегу — просто используя голос. Попросите об этом колонку «Алиса». Виртуальный помощник уточнит детали поездки, найдет машину и скажет, когда подъедет водитель.
Функционал колонки «Алисы» в этом году расширили, добавив управление «Яндекс Календарем». Теперь вы можете следить за своим графиком и не пропускать события.
Например, можно спросить «Алису», какие встречи и праздничные мероприятия запланированы на эту неделю. Или внести событие:
«Алиса, добавь в календарь тренировку в среду».
Список покупок уже не нужно записывать вручную. Попросите «Алису»:
«Добавь сыр в мой список покупок».
А придя в магазин, просто откройте на смартфоне приложение «Яндекс» и задайте команду:
«Алиса, покажи мой список покупок».
Функция полезна всем, кто следит за правильным питанием и выбирает здоровую пищу. Не всегда есть возможность изучить этикетки продуктов в магазине, чтобы понять их состав.
Спросите колонку «Алиса», как расшифровывается та или иная добавка, указав ее буквенный и цифровой код. Виртуальный помощник расскажет всё о составе купленного или доставленного продукта.
Нет времени заниматься с тренером и посещать спортзал? Поможет колонка «Алиса», которая проведет индивидуальное интервальное занятие. Оно рассчитано на 7 минут и помогает поддерживать фигуру в тонусе, учитывая ваши физические параметры. Для этого нужно выбрать команду:
«Алиса, запусти быструю тренировку».
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