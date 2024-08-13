5 классных функций колонки «Алиса», о которых знают не все

Нет времени заниматься с тренером и посещать спортзал? Поможет колонка «Алиса», которая проведет индивидуальное интервальное занятие. Оно рассчитано на 7 минут и помогает поддерживать фигуру в тонусе, учитывая ваши физические параметры. Для этого нужно выбрать команду: