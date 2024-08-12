Существует ли аура: противоречивые результаты исследований

Posted 12 августа, 12:28
Published 12 августа, 12:28
Modified 10 сентября, 05:24
Updated 10 сентября, 05:24
По мнению эзотериков, аура — это особое свечение, испускаемое телом человека, жизненная энергия. По ее цвету и интенсивности якобы можно определить эмоции человека, состояние его здоровья и черты характера. Ученые ставят существование ауры под сомнение и не зря: это свечение никто никогда не видел. Экстрасенсы утверждают, что только люди с особенными способностями способны увидеть это необычное свечение.
Поскольку среди ученых экстрасенсов нет, им приходится искать подтверждение существованию ауры опытным путем. Пока безуспешно.
Череда экспериментов, к которым привлекали людей с экстрасенсорными способностями, не дала результатов. Поэтому ученые не подтвердили существование ауры. Зато они доказали способность человека к биолюминесценции — все мы действительно излучаем свет. Однако он настолько слабый, что невидим невооруженным глазом. Такое свечение является следствием химических реакций в наших клетках.
Хотя обнаружить пресловутое свечение души не удалось, ученые не перестают искать ауру или нечто, похожее на нее. Уже есть успехи: биохимик Джон Норман Хансен, доктор философии из университета Мэриленда, обнаружил присутствие энергетического поля вокруг человека. Статья об этом была опубликована в Журнале научных исследований. Хансен применил в своих экспериментах торсионный маятник, который можно привести в движение с помощью малейшего силового воздействия.
Исследователь подвесил маятник над головой испытуемого, и инструмент начал слегка двигаться. При этом на маятник не оказывалось никакого воздействия извне: его не толкали и не направляли в его сторону потоки воздуха. Из этого Хансен сделал вывод, что маятник двигало силовое поле, которое генерировалось телом испытуемого. Тем не менее его коллеги сомневаются в выводах, так как ученым неизвестны силы, способные оказывать такое воздействие на предметы. Видимо тому, кто
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