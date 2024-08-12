Существует ли аура: противоречивые результаты исследований

Исследователь подвесил маятник над головой испытуемого, и инструмент начал слегка двигаться. При этом на маятник не оказывалось никакого воздействия извне: его не толкали и не направляли в его сторону потоки воздуха. Из этого Хансен сделал вывод, что маятник двигало силовое поле, которое генерировалось телом испытуемого. Тем не менее его коллеги сомневаются в выводах, так как ученым неизвестны силы, способные оказывать такое воздействие на предметы. Видимо тому, кто