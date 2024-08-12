Рисовая вода вместо бальзама: китайский трюк для длинных и здоровых волос

Posted 12 августа, 15:34
Published 12 августа, 15:34
Modified 10 сентября, 05:23
Updated 10 сентября, 05:23
Рисовая вода — это вода, в которой рис был сварен или замочен. Она содержит много крахмала, а также других питательных веществ, являясь богатым источником:
Некоторые витамины и питательные вещества, содержащиеся в рисовой воде, играют важную роль в поддержании здоровья волос, в том числе:
Витамин Е. Витамин Е богат антиоксидантом токотриенолом. Было доказано, что он способствует росту волос у людей, страдающих алопецией.
Магний. Магний является основным минералом, имеющим решающее значение для многих функций вашего организма. Исследования женщин с редеющими волосами показали, что прием магния внутрь увеличивал рост их волос через 3-6 месяцев.
Витамин B. Биотин — один из витаминов группы В, наиболее тесно связанный с ростом волос. Дефицит биотина связан с выпадением волос, поскольку он является важным компонентом выработки кератина для роста здоровых волос и ногтей.
Цинк. Выпадение волос может быть побочным эффектом дефицита цинка. Он необходим для роста и восстановления тканей волос. Добавки с цинком эффективно уменьшают выпадение волос у людей с дефицитом цинка.
Самая дешевая и простая косметическая процедура, которую может себе позволить каждая женщина — это использование рисовой воды. Существует несколько популярных способов ее приготовления:
Промойте одну чашку риса. Добавьте две-три чашки воды и дайте рису пропитаться в от 30 минут до двух часов.
Приготовьте рис, как обычно вы делаете для приготовления гарнира, но добавьте воды больше, чем обычно. Когда рис сварится, слейте воду в отдельную емкость для использования на волосах.
Некоторые считают, что если дать замоченному в простой воде рису побродить в течение двух-трех дней, в ней повышается содержание антиоксидантов, витаминов и минералов.
Если вы хотите испробовать на себе действие рисовой воды, лучше всего использовать вариант кратковременного замачивания, потому что кипячение воды может нейтрализовать некоторые витамины, а ферментация привести к появлению бактерий.
Чтобы использовать рисовую воду, используйте сначала шампунь, чтобы очистить волосы и ополосните их как обычно. Затем вылейте рисовую воду на волосы. Оставьте на 20 минут, затем тщательно смойте теплой водой.
Жители Хуанлуо из Китая используют рисовую воду как часть ежедневного уходового ритуала за волосами, а также они были занесены в Книгу рекордов Гиннесса как «Деревня с самыми длинными волосами в мире»:
«Говорят, что они никогда не пользуются современными шампунями, но добавляют кожуру грейпфрута, остатки чайного масла и секретную смесь трав в ферментированную рисовую воду, затем кипятят ее и используют для мытья волос после того, как она остынет. Они опускают свои длинные волосы в рисовую воду на некоторое время, чтобы они полностью впитали питательные вещества, затем моют и расчесывают их родниковой водой. Эти специальные рецепты ухода за волосами делают длинные волосы мягкими, черными, блестящими и без секущихся кончиков».
Хотя рисовая вода содержит много витаминов и минералов, необходимых для здоровья волос, большинство исследований, касающихся этих витаминов и минералов, проводились на людях, у которых был их дефицит , а не на людях с нормальным уровнем. Кроме того, в большинстве исследований рассматривались результаты приема витаминов и минералов внутрь, а не нанесения их на волосы.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14