Рисовая вода вместо бальзама: китайский трюк для длинных и здоровых волос

Хотя рисовая вода содержит много витаминов и минералов, необходимых для здоровья волос, большинство исследований, касающихся этих витаминов и минералов, проводились на людях, у которых был их дефицит , а не на людях с нормальным уровнем. Кроме того, в большинстве исследований рассматривались результаты приема витаминов и минералов внутрь, а не нанесения их на волосы.