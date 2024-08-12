Почему томаты не плодоносят? 5 причин падения урожайности

Одна из потенциальных проблем, которой следует избегать, это внесение слишком большого количества азота, поскольку почва с высоким содержанием этого элемента препятствует цветению томатов. Если кусты выглядят пышными, но нет ни одного цветка, в вашей почве может быть слишком много азота, который стимулирует рост листвы в ущерб цветению и плодоношению. Фосфор и калий — вот что необходимо для получения плодов.