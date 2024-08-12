Почему томаты не плодоносят? 5 причин падения урожайности

Posted 12 августа, 18:07
Published 12 августа, 18:07
Modified 10 сентября, 05:29
Updated 10 сентября, 05:29
Низкая урожайность может стать большой головной болью при выращивании томатов, на которую влияет несколько факторов. Чтобы этого не случилось, рассмотрим основные причины, по которым это может произойти, и поделимся советами экспертов.
Падание цветения может быть вызвано температурой, поскольку томаты любят солнце и тепло, хотя они и плохо переносят сильную жару. Например, высокая температура воздуха влияет на процесс цветения и опыления, задерживая формирование плодов.
Но не все сорта томатов одинаково реагируют на высокие температуры. Помидоры черри более устойчивы, чем крупные сорта томатов. Однако можно принять меры и защитить растения теневой тканью.
Наряду с высокой температурой влажность также влияет на плодоношение. При влажности более 70% пыльцы становится слишком липкой и тяжелой, чтобы разлетаться по цветам и опылять их. Даже если садоводы попытаются опылить самостоятельно, пыльце будет трудно прилипнуть к женским частям растения, если оно станет слишком сухим.
Плодоношению и завязыванию плодов может помешать не только тепло, но и холод. В регионах с прохладным летом, особенно с ночными температурами, может наблюдаться слабое цветение томатов. В связи с этим нужно сажать помидоры только после окончания холодной погоды. Именно поэтому многие дачники выращивают их в теплица
Подкормка томатов необходима в течение всего сезона для получения хорошего урожая. Это голодные растения до удобрений растения, но важно правильно поддерживать нужный уровень питательных веществ, поскольку любой дисбаланс может повлиять на цветение и плодоношение.
Одна из потенциальных проблем, которой следует избегать, это внесение слишком большого количества азота, поскольку почва с высоким содержанием этого элемента препятствует цветению томатов. Если кусты выглядят пышными, но нет ни одного цветка, в вашей почве может быть слишком много азота, который стимулирует рост листвы в ущерб цветению и плодоношению. Фосфор и калий — вот что необходимо для получения плодов.
Как только появятся первые цветки, лучше всего использовать сбалансированное удобрение с замедленным высвобождением, например костную муку. В качестве альтернативы — жидкие подкормки для томатов с высоким содержанием фосфора и калия. Ими можно подкармливать каждые несколько недель, как только они начнут цвести.
Внесение фосфора в почву в начале сезона будет способствовать сильному развитию корней, ускорит рост в начале сезона и даст вам превосходные цветы и плоды во время сбора урожая.
Помидорам нужен постоянный график полива, к тому же они предпочитают именно глубокий полив из-за длинной стержневой корневой системы. Внимательно отнеситесь к этому, чтобы обеспечить влажность почвы, поскольку растения, испытывающие стресс от засухи, быстро сбрасывают цветы.
Большая часть опыления растений томатов осуществляется ветром, разносящим пыльцу, хотя пчелы и другие опылители тоже играют определенную роль. Цветки раскрываются лишь на короткий период, поэтому период для опыления короткий.
Есть три способа, которыми садоводы могут помочь с опылением. Первый называется «обрезка томатов» — садоводы могут встряхивать растения томатов, чтобы помочь распределить пыльцу с цветка на цветок. Для этого обычно достаточно простого встряхивания шпалеры или томатного колышка ежедневно.
Второй способ — сопутствующая посадка цветов, чтобы привлечь опылителей и гарантировать завязывание плодов. В тертью очередь дачники могут опылять растения вручную, пока цветки открыты, используя ватные палочки или зубную щетку.
Недостаточный уровень солнечного света влияет на формирование плодов. Выбор правильного места при планировании огорода может существенно повлиять на ваш урожай — цветущие растения вознаградят вас более вкусными помидорами.
Помидоры лучше всего растут при 8 часах солнечного света в день. Чтобы получить максимальный урожай, сажайте помидоры в местах с достаточным количеством солнечного света. Также внимательно следите за уровнем освещенности при пересадке рассады. Регулировать освещение проще, если выращивать помидоры в ведрах или горшках.
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