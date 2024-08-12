Овощной суп с брокколи — легкий, ароматный и по-настоящему летний

В предварительно вскипяченный бульон или воду положите брокколи и нарезанную тонкими кружочками морковь, которые нужно варить на малом огне (или минимальном нагреве, если у вас электрическая плита) 15 минут. Затем следует положить в ту же кастрюлю тушеные овощи и готовить еще 10 минут, после чего выключить и дать супу настояться еще несколько минут. Приятного аппетита!