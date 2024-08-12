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Posted 12 августа, 14:01

Published 12 августа, 14:01

Modified 10 сентября, 05:25

Updated 10 сентября, 05:25

Овощной суп с брокколи — легкий, ароматный и по-настоящему летний

Овощной суп с брокколи — легкий, ароматный и по-настоящему летний

12 августа 2024, 14:01
Фото: Изображение Midjourney
Овощной суп с брокколи — легкий, ароматный и по-настоящему летний
Главным ингредиентом этого легкого овощного супа выступает брокколи — капуста, родиной которой является солнечная Италия. Овощ раньше также называли итальянской спаржей. В этой статье вы найдете рецепт летнего супа с брокколи.

Как приготовить летний суп с брокколи

Для того, чтобы приготовить этот легкий овощной суп, вам понадобятся следующие продукты:

  • брокколи — 300 г;
  • сладкий болгарский перец, морковь, помидор и репчатый лук — по 1 штуке;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — 2 столовые ложки;
  • овощной бульон или вода — 1,5 л (или 7,5 стакана).

Первым делом следует мелко нарезать лук и пассеровать его на растительном масле до золотистого цвета. Затем нужно последовательно добавить на сковородку к луку так же некрупно нарезанные перец и помидор. Овощную смесь необходимо тушить примерно четверть часа, пока кусочки перца не станут мягкими.

Для того, чтобы приготовить этот легкий овощной суп, вам понадобятся следующие продукты: брокколи; болгарский перец, морковь, помидор и репчатый лукДля того, чтобы приготовить этот легкий овощной суп, вам понадобятся следующие продукты: брокколи; болгарский перец, морковь, помидор и репчатый лук
Для того, чтобы приготовить этот легкий овощной суп, вам понадобятся следующие продукты: брокколи; болгарский перец, морковь, помидор и репчатый лук. Фото: Изображение Midjourney

В предварительно вскипяченный бульон или воду положите брокколи и нарезанную тонкими кружочками морковь, которые нужно варить на малом огне (или минимальном нагреве, если у вас электрическая плита) 15 минут. Затем следует положить в ту же кастрюлю тушеные овощи и готовить еще 10 минут, после чего выключить и дать супу настояться еще несколько минут. Приятного аппетита!

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#Ольга Питиримова#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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