Овощной суп с брокколи — легкий, ароматный и по-настоящему летний

Posted 12 августа, 14:01
Published 12 августа, 14:01
Modified 10 сентября, 05:25
Updated 10 сентября, 05:25
Для того, чтобы приготовить этот легкий овощной суп, вам понадобятся следующие продукты:
Первым делом следует мелко нарезать лук и пассеровать его на растительном масле до золотистого цвета. Затем нужно последовательно добавить на сковородку к луку так же некрупно нарезанные перец и помидор. Овощную смесь необходимо тушить примерно четверть часа, пока кусочки перца не станут мягкими.
В предварительно вскипяченный бульон или воду положите брокколи и нарезанную тонкими кружочками морковь, которые нужно варить на малом огне (или минимальном нагреве, если у вас электрическая плита) 15 минут. Затем следует положить в ту же кастрюлю тушеные овощи и готовить еще 10 минут, после чего выключить и дать супу настояться еще несколько минут. Приятного аппетита!
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