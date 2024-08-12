Лиза Арзамасова подарила дочь мужу-фигуристу Илье Авербуху — первое фото из роддома

Напомним, Лиза и Илья Авербух поженились в 2020 году, а в 2021 году у них родился сын Лев. Лиза с удовольствием погрузилась в материнство, с радостью делилась фотографиями сына и рассказывала, каким смышленым и забавным он растет. Надо сказать, что актриса сразу задумалась о втором малыше, желая, чтобы их семья стала еще больше и дружнее. И супруг ее в этом поддержал.