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Posted 12 августа, 16:42

Published 12 августа, 16:42

Modified 10 сентября, 05:28

Updated 10 сентября, 05:28

В звездной семье произошло пополнение

Лиза Арзамасова подарила дочь мужу-фигуристу Илье Авербуху — первое фото из роддома

12 августа 2024, 16:42
Фото: 1MI
В звездной семье произошло пополнение
Лиза Арзамасова объявила о рождении второго ребенка — долгожданной дочери. Первым ее поздравил супруг Илья Авербух, который приехал в роддом. Звездная пара сразу же запечатлела счастливые моменты.

Счастье по имени Лия

«Сегодня счастья стало больше!» — такой пост выложила из родильной палаты 29-летняя Елизавета Арзамасова.

Чуть позже стало известно, что супруги назвали дочь красивым и редким именем Лия.

«Ну здравствуй, Лия… Мы будем очень стараться», — написала Лиза в соцсети.

Многочисленные поклонники и коллеги актрисы поздравили ее с радостным событием и пожелали молодой маме здоровья и счастья. Теперь поклонники ждут, когда артистка покажет им лицо новорожденной малышки.

«Оттягивать нельзя»

Напомним, Лиза и Илья Авербух поженились в 2020 году, а в 2021 году у них родился сын Лев. Лиза с удовольствием погрузилась в материнство, с радостью делилась фотографиями сына и рассказывала, каким смышленым и забавным он растет. Надо сказать, что актриса сразу задумалась о втором малыше, желая, чтобы их семья стала еще больше и дружнее. И супруг ее в этом поддержал.

«Тут уже оттягивать нельзя, надо быстрее, чтобы я успел. И, как я говорю, математически, до 20 лет поднять. А там уж как Бог даст. Ну до 70 лет теоретически можно протянуть. 20 лет — уже взрослый человек, успею поднять. Поэтому надо как можно быстрее», — говорил фигурист в интервью Жене Медведевой.

«В декрете не задержусь»

Артистка не собирается долго находиться в декрете. И уже строит рабочие планы.

«Вернусь быстро. У меня и сейчас еще полный рабочий график, и на дни через пару месяцев после родов уже работа в расписании стоит. Жизнь покажет. Если нужно будет, скорректируем график. Главное, чтобы дома все были здоровы и довольны», — писала ранее поклонникам Арзамасова.
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#Алла Хан#Знаменитости#Все материалы авторов
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