Конец эпохи минимализма: почему изменились тренды и что пришло на смену белым обоям

Posted 12 августа, 11:12
Published 12 августа, 11:12
Modified 10 сентября, 05:25
Updated 10 сентября, 05:25
Несмотря на уход из России одного из главных адептов минимализма — компании ИКЕА, тренд на данное направление продолжает распространяться по стране. Но так ли он популярен и практичен в 2024 году? Какие именно интерьерные решения сейчас считаются модными? Об этом в материале Newia.ru.
Почему, в целом, обои считаются пережитками прошлого?
Во-первых, обои требуют особого ухода: их легко повредить, сложнее очищать от пятен, а влажность может привести к отслоению от стены. Ничто так не разрушает атмосферу комнаты, как пузырящиеся или криво наклеенные обои с рисунком. Кроме того, использование обоев ограничивает возможности творчества. Краска позволяет создать уникальный цвет стен, который можно легко изменить, тогда как обои сужают возможности персонализации пространства. Еще одна проблема — высокая стоимость дизайнерских обоев. Существуют обои, которые даже самые требовательные эстеты признают достойными, но их цена непомерно высока. Поэтому мнение некоторых дизайнеров однозначно: без значительных вложений лучше отказаться от использования обоев в интерьере.
Скандинавский стиль в интерьере стал набирать популярность в России в последние 10-15 лет.
Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, российские потребители все больше ценят лаконичность, функциональность и практичность в обустройстве жилого пространства. Скандинавский дизайн как нельзя лучше отвечает этим запросам — он характеризуется минималистичными формами, светлыми оттенками, обилием естественных материалов.
Во-вторых, россияне стали больше путешествовать и знакомиться с культурой северных стран. Они привозят оттуда вдохновение и желание привнести в свои дома ту же атмосферу уюта, гармонии и спокойствия.
В-третьих, рост популярности скандинавского стиля связан с общемировыми трендами. В эпоху информационных перегрузок и стрессов люди все больше ценят простоту, натуральность и экологичность в интерьере. Скандинавский дизайн как раз отвечает этим запросам.
Что касается белых обоев, то они постепенно уходят из моды. Причина в том, что интерьерные тренды смещаются в сторону более насыщенных, глубоких оттенков. Белый цвет воспринимается как слишком холодный и безликий, а минимализм, в свою очередь, может восприниматься как слишком аскетичный и даже депрессивный. В условиях непростой социально-экономической ситуации многие стремятся к большему визуальному комфорту и позитивному настрою, которого зачастую не хватает в минималистичных интерьерах. Современные дизайнеры отдают предпочтение более теплым нейтральным тонам, таким как бежевый, серый, зеленый, а также ярким акцентным цветам.
Белые обои кажутся скучными и не вносят должной индивидуальности в пространство, считают некоторые россияне.
Помимо традиционных обоев, существует множество других интересных и креативных вариантов оформления стен в интерьере. Рассмотрим несколько альтернативных идей:
Покраска стен. Окрашивание стен в однотонные или комбинированные цвета — простой и бюджетный способ преобразить пространство. Современная палитра красок позволяет создавать любые оттеночные решения — от нежных пастельных тонов до насыщенных глубоких цветов.
Декоративная штукатурка. Этот материал дает возможность добиться интересных фактурных эффектов на стенах — от гладкой венецианской до шероховатой структурной поверхности. Декоративная штукатурка придает интерьеру особую выразительность.
Деревянные панели. Натуральное дерево всегда выглядит благородно и стильно. Деревянные панели могут занимать всю плоскость стены или использоваться в качестве акцентных элементов. Популярны как классические, так и современные дизайны.
Зеркальные поверхности. Зеркала визуально расширяют пространство и создают игру света. Они могут занимать всю стену или использоваться в виде отдельных декоративных элементов.
Таким образом, существует множество интересных и нестандартных способов оформления стен, которые позволяют создавать уникальные, стильные и функциональные интерьеры. Какой из них больше всего подойдет вашему помещению — решать вам.
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