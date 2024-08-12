Конец эпохи минимализма: почему изменились тренды и что пришло на смену белым обоям

Скандинавский стиль в интерьере стал набирать популярность в России в последние 10-15 лет.



Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, российские потребители все больше ценят лаконичность, функциональность и практичность в обустройстве жилого пространства. Скандинавский дизайн как нельзя лучше отвечает этим запросам — он характеризуется минималистичными формами, светлыми оттенками, обилием естественных материалов.



Во-вторых, россияне стали больше путешествовать и знакомиться с культурой северных стран. Они привозят оттуда вдохновение и желание привнести в свои дома ту же атмосферу уюта, гармонии и спокойствия.



В-третьих, рост популярности скандинавского стиля связан с общемировыми трендами. В эпоху информационных перегрузок и стрессов люди все больше ценят простоту, натуральность и экологичность в интерьере. Скандинавский дизайн как раз отвечает этим запросам.



Что касается белых обоев, то они постепенно уходят из моды. Причина в том, что интерьерные тренды смещаются в сторону более насыщенных, глубоких оттенков. Белый цвет воспринимается как слишком холодный и безликий, а минимализм, в свою очередь, может восприниматься как слишком аскетичный и даже депрессивный. В условиях непростой социально-экономической ситуации многие стремятся к большему визуальному комфорту и позитивному настрою, которого зачастую не хватает в минималистичных интерьерах. Современные дизайнеры отдают предпочтение более теплым нейтральным тонам, таким как бежевый, серый, зеленый, а также ярким акцентным цветам.