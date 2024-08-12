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Posted 12 августа, 11:26

Published 12 августа, 11:26

Modified 10 сентября, 05:26

Updated 10 сентября, 05:26

Грибы на зависть и объедение: как приготовить заготовки из лисичек на зиму

12 августа 2024, 11:26
Золотая осень — пора сбора урожая, в том числе и даров леса. Одним из самых популярных и вкусных грибов являются лисички. Они не только обладают приятным вкусом, но и богаты полезными веществами.

Эти ароматные грибы богаты витаминами, минералами и другими полезными веществами. Чтобы в течение всей зимы наслаждаться лисичками, важно правильно их собрать и заготовить.

Начинать сбор нужно с изучения местности. Отправляйтесь на прогулку в ближайший лесной массив и внимательно осмотритесь. Лисички предпочитают расти под хвойными деревьями, особенно под соснами и елями. Обратите внимание на влажные, но хорошо освещенные участки леса — именно там вы с большей вероятностью найдете эти золотистые грибы.

Собирать лисички нужно аккуратно, стараясь не повредить грибницу. Срезайте их ножом у самого основания, не вырывая с корнем. Складывайте в корзину или сетчатый мешок, чтобы грибы могли «дышать» во время транспортировки. Избегайте пластиковых пакетов, так как они могут вызвать быстрое загнивание.

Вернувшись домой, тщательно осмотрите собранные лисички. Удалите поврежденные, испорченные или червивые экземпляры. Промойте грибы в холодной воде, обсушите на бумажных полотенцах. Теперь можно приступать к заготовке.

Самый простой способ — высушить лисички. Разложите их тонким слоем на противнях или специальных сетках и поместите в сухое, хорошо проветриваемое место. Периодически переворачивайте грибы, чтобы они высыхали равномерно. Высушенные лисички храните в плотно закрытых стеклянных банках или пакетах в сухом, прохладном месте.

Соленые лисички холодным способом

Ингредиенты:

— Чеснок — 2 зубчика

— Лисички — 1 кг

— Укроп — 3 зонтика

— Соль — 50 г

— Растительное масло — 160 мл

Количество порций: 1

Приготовление:

  1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
  2. Почистите лисички от земли и мусора, тщательно промойте.
  3. Поместите лисички в таз, залейте кипятком и дайте постоять 5 минут. Слейте воду.
  4. На дно миски насыпьте часть соли, выложите половину укропа и половину чеснока.
  5. Выложите один слой грибов и посыпьте солью. Повторяйте слои до окончания грибов.
  6. Сверху посыпьте оставшейся солью, выложите остальной укроп и чеснок.
  7. Установите сверху груз и оставьте в холодном месте на 3 дня.
  8. Через 3 дня лисички готовы к дальнейшей консервации.
  9. Налейте растительное масло в кастрюлю и прокалите его на среднем огне, затем полностью остудите.
  10. Тщательно вымойте банки с пищевой содой в горячей воде и простерилизуйте их.
  11. Прокипятите крышки для банок в течение 10 минут.
  12. Плотно уложите соленые лисички в стерилизованные банки и залейте их остывшим растительным маслом до самого верха.
  13. Поместите банки в холодное место на 30 дней.

Маринованные лисички с добавлением корицы

Ингредиенты:

— Лисички — 1 кг

— Корица — 1 ч. л.

— Соль — 1 ст. л.

— Сахар — 1 ст. л.

— Гвоздика — 2 шт.

— Вода — 600 мл

— Уксус — 1 ч. л.

— Перец горошком — 4-5 шт.

Количество порций: 3

Приготовление:

  1. Замочите лисички в воде на 2-3 часа, промойте и очистите от мусора.
  2. Отварите грибы в подсоленной воде до готовности.
  3. Слейте воду, отбросив грибы на дуршлаг.
  4. В кастрюле доведите до кипения 600 мл воды, добавьте соль, сахар, корицу.
  5. Опустите в кипящий маринад лисички и специи (гвоздику, перец горошком).
  6. Проварите грибы в маринаде 10 минут, затем добавьте уксус.
  7. Разложите горячие маринованные лисички по стерильным банкам, залейте маринадом.
  8. Закройте банки и оставьте остывать.
  9. Храните маринованные лисички в холодильнике.

Икра из лисичек

Ингредиенты:

— Лисички — 1 кг

— Морковь — 300 г

— Лук репчатый — 300 г

— Масло растительное — 100 мл

— Соль — 1 ч. л.

— Перец черный — 6 шт.

— Уксус 9% — 1 ст. л.

Количество порций: 1

Приготовление:

  1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Овощи почистите, помойте, грибы переберите, удалив испорченные, промойте и обсушите.
  2. В сковороду налейте половину масла, добавьте натертую на крупной терке морковь. Лук порежьте и добавьте в сковороду с морковью. Обжаривайте овощи на среднем огне в течение 10 минут, перемешивая.
  3. Обсушенные лисички пропустите через мясорубку с мелкой ячейкой или пробейте в пюре блендером. Выложите в кастрюлю с толстым дном.
  4. Поставьте кастрюлю на медленный огонь, закройте крышкой и тушите грибы в течение 60 минут.
  5. Измельчите обжаренные овощи и добавьте к лисичкам. Посолите, поперчите и тушите еще 20 минут под крышкой.
  6. Влейте в икру из лисичек уксус и перемешайте.
  7. Разложите готовую икру в стерилизованные банки и залейте верх кипящим маслом, закатайте.
  8. Дайте икре полностью остыть и уберите в холодное место на хранение, пишет povar.ru

Таким образом, заготовленные лисички станут прекрасным дополнением к вашим зимним блюдам. Добавляйте их в супы, соусы, тушеные овощи, яичные блюда и многое другое. Наслаждайтесь вкусом и ароматом этих осенних даров природы в течение всего холодного сезона!

#Алина Бурова#Россия#Еда#Грибы#Рецепты#Быстрые рецепты#Заготовки#Маринованные#Лисички#Приготовление
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