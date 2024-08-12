Грибы на зависть и объедение: как приготовить заготовки из лисичек на зиму

Posted 12 августа, 11:26
Published 12 августа, 11:26
Modified 10 сентября, 05:26
Updated 10 сентября, 05:26
Эти ароматные грибы богаты витаминами, минералами и другими полезными веществами. Чтобы в течение всей зимы наслаждаться лисичками, важно правильно их собрать и заготовить.
Начинать сбор нужно с изучения местности. Отправляйтесь на прогулку в ближайший лесной массив и внимательно осмотритесь. Лисички предпочитают расти под хвойными деревьями, особенно под соснами и елями. Обратите внимание на влажные, но хорошо освещенные участки леса — именно там вы с большей вероятностью найдете эти золотистые грибы.
Собирать лисички нужно аккуратно, стараясь не повредить грибницу. Срезайте их ножом у самого основания, не вырывая с корнем. Складывайте в корзину или сетчатый мешок, чтобы грибы могли «дышать» во время транспортировки. Избегайте пластиковых пакетов, так как они могут вызвать быстрое загнивание.
Вернувшись домой, тщательно осмотрите собранные лисички. Удалите поврежденные, испорченные или червивые экземпляры. Промойте грибы в холодной воде, обсушите на бумажных полотенцах. Теперь можно приступать к заготовке.
Самый простой способ — высушить лисички. Разложите их тонким слоем на противнях или специальных сетках и поместите в сухое, хорошо проветриваемое место. Периодически переворачивайте грибы, чтобы они высыхали равномерно. Высушенные лисички храните в плотно закрытых стеклянных банках или пакетах в сухом, прохладном месте.
Соленые лисички холодным способом
Ингредиенты:
— Чеснок — 2 зубчика
— Лисички — 1 кг
— Укроп — 3 зонтика
— Соль — 50 г
— Растительное масло — 160 мл
Количество порций: 1
Приготовление:
Маринованные лисички с добавлением корицы
Ингредиенты:
— Лисички — 1 кг
— Корица — 1 ч. л.
— Соль — 1 ст. л.
— Сахар — 1 ст. л.
— Гвоздика — 2 шт.
— Вода — 600 мл
— Уксус — 1 ч. л.
— Перец горошком — 4-5 шт.
Количество порций: 3
Приготовление:
Икра из лисичек
Ингредиенты:
— Лисички — 1 кг
— Морковь — 300 г
— Лук репчатый — 300 г
— Масло растительное — 100 мл
— Соль — 1 ч. л.
— Перец черный — 6 шт.
— Уксус 9% — 1 ст. л.
Количество порций: 1
Приготовление:
Таким образом, заготовленные лисички станут прекрасным дополнением к вашим зимним блюдам. Добавляйте их в супы, соусы, тушеные овощи, яичные блюда и многое другое. Наслаждайтесь вкусом и ароматом этих осенних даров природы в течение всего холодного сезона!
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