Грибы на зависть и объедение: как приготовить заготовки из лисичек на зиму

Начинать сбор нужно с изучения местности. Отправляйтесь на прогулку в ближайший лесной массив и внимательно осмотритесь. Лисички предпочитают расти под хвойными деревьями, особенно под соснами и елями. Обратите внимание на влажные, но хорошо освещенные участки леса — именно там вы с большей вероятностью найдете эти золотистые грибы.



