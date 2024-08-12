Брухунова отрицает, что стала женой Петросяна по расчету: «Без чувств? Как можно?»

Напомним, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. А слухи об их романе стали обсуждать в 2018 году, когда юморист еще был женат на Елене Степаненко. Поэтому поклонники Петросяна стали осуждать Татьяну, называя ее разлучницей. Поведение молодой помощницы люди расценивали не иначе, как корысть, мол, девушка хочет прибрать к рукам все состояние народного артиста, который старше нее на 44 года и годится ей в дедушки.