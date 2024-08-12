Брухунова отрицает, что стала женой Петросяна по расчету: «Без чувств? Как можно?»

Posted 12 августа, 15:55
Published 12 августа, 15:55
Modified 10 сентября, 05:28
Updated 10 сентября, 05:28
Но молодая супруга Евгения Вагановича в первом публичном интервью Ксении Князевой опровергла это мнение, а также открыла еще много других подробностей взаимоотношений со знаменитым супругом.
Напомним, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. А слухи об их романе стали обсуждать в 2018 году, когда юморист еще был женат на Елене Степаненко. Поэтому поклонники Петросяна стали осуждать Татьяну, называя ее разлучницей. Поведение молодой помощницы люди расценивали не иначе, как корысть, мол, девушка хочет прибрать к рукам все состояние народного артиста, который старше нее на 44 года и годится ей в дедушки.
Но Татьяна уверяет, что ею двигала исключительно любовь.
«Какой расчет? Как прожить 12 лет с творческим человеком, который в принципе всего себя отдает работе, с известным человеком, на котором огромный груз ответственности… без чувств? Когда родился Ваган, муж мне признался, что наконец понял, что такое настоящая семья. Я не могу сказать, что горжусь этим, но счастлива, что имею к этому непосредственное отношение», — рассказала Брухунова.
Уже в 2020 году у Татьяны и Евгения Вагановича родился общий сын Ваган, которого назвали в честь дедушки. А весной этого года супруги сообщили о рождении второго ребенка — дочери Матильды. Кстати, по поводу позднего отцовства Петросяна ходит множество сплетен. Например, хейтеры уверяют, что Татьяна сама не вынашивала детей, а прибегла к помощи суррогатной матери. Но она всячески опровергает это мнение.
«Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами, о которых вы говорите… После двух лет травли научилась скрывать всё и даже больше… Я считаю „беременные“ фото интимными, семейными снимками. В моем понимании они не предназначены для публикации в Сети. Может, вам еще анализы показать?» — гневно отвечала хейтерам супруга известного комика.
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