Топ-3 рецепта самого вкусного домашнего мороженого

Затем процедить его и отжать листья мяты, чтобы они отдали весь свой аромат. Молоко снова необходимо подогреть. Пока оно греется, взбейте 5 яичных желтков с 65 г сахара. Влейте в эту смесь горячее молоко, не переставая взбивать. Отправьте получившийся состав на плиту и подогрейте на медленном огне, не доводя до закипания. Не забывайте постоянно помешивать смесь. Когда она загустеет, снимите емкость с огня и поставьте в большую миску или кастрюлю с холодной водой. Остудите смесь, не забывая почаще ее помешивать.