Топ-3 рецепта самого вкусного домашнего мороженого

Posted 11 августа, 19:09
Published 11 августа, 19:09
Modified 10 сентября, 05:19
Updated 10 сентября, 05:19
Три спелых банана нарежьте кружочками и отправьте в морозилку на несколько часов. Когда фруктовые кусочки замерзнут, достаньте их и взбейте блендером вместе с 60 мл молока и щепоткой ванилина. Получившуюся смесь выложите в широкую форму, сверху прикройте пищевой пленкой и снова отправьте в морозильную камеру. Через 2 часа мороженое готово к употреблению.
Для приготовления необходимо взять 35 г белого шоколада и растопить его на водяной бане или в микроволновке. Добавить 70 г сгущенки, тщательно перемешать. Влить в сладкую массу 50 г сливок любой жирности, снова как следует перемешать будущее мороженое и отправить в холодильник. Затем взять 200 г охлажденных сливок для взбивания, миксером довести до кремообразной консистенции и тонкой струйкой влить в них смесь из сгущенки и шоколада.
Продолжайте взбивать еще около минуты. Полученную массу следует выложить в широкую форму и, накрыв пленкой, отправить в морозильник. Через 60 минут мороженое достать, смешать с 100 г кокосовой стружки и убрать еще на 3 часа обратно в морозильную камеру.
Для приготовления необходимо взять 250 мл молока, вылить в кастрюлю и добавить 65 г сахара. Туда же отправить сорванные со стеблей листья мяты. Достаточно 1-2 пучков, тут старайтесь ориентироваться на свои вкусовые предпочтения. Молоко подогреть, постоянно помешивая. Кипятить не нужно. Кастрюлю с горячим молоком убрать с плиты и оставить настаиваться на 60 минут.
Затем процедить его и отжать листья мяты, чтобы они отдали весь свой аромат. Молоко снова необходимо подогреть. Пока оно греется, взбейте 5 яичных желтков с 65 г сахара. Влейте в эту смесь горячее молоко, не переставая взбивать. Отправьте получившийся состав на плиту и подогрейте на медленном огне, не доводя до закипания. Не забывайте постоянно помешивать смесь. Когда она загустеет, снимите емкость с огня и поставьте в большую миску или кастрюлю с холодной водой. Остудите смесь, не забывая почаще ее помешивать.
Взбейте 500 г холодных сливок и смешайте со сладкой массой. Добавьте 100 — 150 г шоколадной стружки. Лучше брать горький шоколад. Распределите массу по широкой форме и накройте пищевой пленкой. Отправьте в морозилку для застывания. Мороженое будет готово через 4-5 часов. Не забывайте периодически помешивать его, чтобы состав оставался однородным.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14