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Posted 9 августа, 10:21

Published 9 августа, 10:21

Modified 10 сентября, 05:18

Updated 10 сентября, 05:18

Вся правда об отдыхе в Кучугурах: плюсы и минусы азовского курорта

Вся правда об отдыхе в Кучугурах: плюсы и минусы азовского курорта

9 августа 2024, 10:21
Фото: 1MI
Вся правда об отдыхе в Кучугурах: плюсы и минусы азовского курорта
Путешественники считают, что Кучугуры в ближайшем будущем станут вполне достойной альтернативой черноморским курортам. Что хорошего в Кучугурах и стоит ли приезжать сюда на отдых?

На первый взгляд Кучугуры сложно назвать курортом. Этот небольшой поселок в 50 км от Анапы никогда не привлекал толпы туристов, но вот любители дикого отдыха и природы облюбовали это место давно.

Жемчужина Кучугур — побережье. Бескрайние песчаные пляжи с золотистым песком, всегда теплая вода, ветер с запахом степных трав — всё это не может не понравиться!

Благодаря этому в последние годы инфраструктура Кучугур стала активно развиваться, появились гостевые дома, кафе, рестораны, сетевые магазины. А значит, не за горами и время, когда туристов здесь будет больше, чем в Анапе.

Жемчужина Кучугур — побережье. Бескрайние песчаные пляжи с золотистым пескомЖемчужина Кучугур — побережье. Бескрайние песчаные пляжи с золотистым песком
Жемчужина Кучугур — побережье. Бескрайние песчаные пляжи с золотистым песком. Фото: 1MI

Второе преимущество Кучугур — чистая морская вода. На первый взгляд вода более мутная, чем на Черном море. Но это из-за песка, который волнами поднимается со дна.

Зато ротавирусные инфекции здесь практически не фиксируются, в отличие от других курортов Краснодарского края. Однако в августе вода может цвести, иногда появляются медузы.

Так что туристы советуют приезжать на море в Кучугуры в начале лета или сентябре. Азовское море мелководное, и температура воды комфортная для купания почти до октября.

Второе преимущество Кучугур — чистая морская водаВторое преимущество Кучугур — чистая морская вода
Второе преимущество Кучугур — чистая морская вода. Фото: 1MI
Туристы советуют приезжать на море в Кучугуры в начале лета или сентябреТуристы советуют приезжать на море в Кучугуры в начале лета или сентябре
Туристы советуют приезжать на море в Кучугуры в начале лета или сентябре. Фото: 1MI
Азовское море мелководное, и температура воды комфортная для купания почти до октября.Азовское море мелководное, и температура воды комфортная для купания почти до октября.
Азовское море мелководное, и температура воды комфортная для купания почти до октября.. Фото: avianity.ru

Роскошных и дорогих отелей в Кучугурах нет. В частном секторе можно снять жилье за 600–800 рублей в сутки, в гостевых домах и базах отдыха — за 2500–3000 рублей в сутки.

Такие же демократичные цены здесь на еду в кафешках и столовых. Можно купить свежие овощи и фрукты у местных фермеров — они удивительно вкусные и не сравнятся с продуктами в сетевых магазинах.

Но есть в отдыхе в Кучугурах и свои минусы. Это практически полное отсутствие развлечений и пляжной инфраструктуры. Главное здесь — это море.

Роскошных и дорогих отелей в Кучугурах нетРоскошных и дорогих отелей в Кучугурах нет
Роскошных и дорогих отелей в Кучугурах нет. Фото: 1MI
Такие же демократичные цены здесь на еду в кафешках и столовыхТакие же демократичные цены здесь на еду в кафешках и столовых
Такие же демократичные цены здесь на еду в кафешках и столовых. Фото: 1MI
Можно купить свежие овощи и фрукты у местных фермеровМожно купить свежие овощи и фрукты у местных фермеров
Можно купить свежие овощи и фрукты у местных фермеров. Фото: 1MI

Молодежи вряд ли это понравится. А вот семейным парам с детьми тихий отдых по вкусу. Недорого, экологично, целебный воздух, нет ночных шумных заведений и толп туристов, пологий вход в воду, неглубокое и теплое море.

#Екатерина Непомнящая#Путешествия#Россия#Все материалы авторов
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