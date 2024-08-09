Самые странные предметы, которые хирурги обнаружили в человеческом теле

Posted 9 августа, 16:15
Published 9 августа, 16:15
Modified 10 сентября, 05:21
Updated 10 сентября, 05:21
В 2007 году 18-летняя жительница Чикаго обратилась в больницу с жалобами на боли в животе, рвоту и необъяснимую потерю веса. Ей был сделан рентген, и врачи обнаружили большую темную массу. Во время операции из кишечника девушки вытащили комок волос весом в 4,5 килограмма.
Выяснилось, что пациентка страдает трихофагией. Это заболевание характеризуется желанием поедать свои волосы, пишет cracked.com. Продолжила ли она это делать после операции, неизвестно.
Когда 57-летний Дариуш Мазарей два года чувствовал сильную боль в животе после сложной операции, но ему не верили. Пациент даже рекомендовали обратиться за психиатрической помощью.
Мазарей всё-таки добился своего. Врачи сделали ему КТ, на котором увидели большой предмет в животе. В ходе операции хирурги обнаружили набор ретракторов (пинцетов), которые случайно остались в брюшной полости мужчины во время прошлого вмешательства. Каждый ретрактор был около 25 сантиметров в длину.
Житель Индии Санджу Бхагат часто подвергался насмешкам из-за своего ненормально большого живота. Уже во взрослом возрасте его срочно доставили в больницу с одышкой и сильной болью. Внутри тела мужчины был обнаружен его близнец, который попал в его брюшную полость еще во внутриутробном периоде.
Когда Бхагат родился, близнец продолжил жить в нем как паразит. Однако он не развился правильно: у него были лишь конечности, часть гениталий, челюсть и волосы. После операции 36-летний мужчина восстановился и смог вернуться к работе.
Подобные случаи очень редки: в истории медицины их зафиксировано менее 90. Тем не менее, иногда они случаются.
У американца Джона Мэнли около двух лет были приступы кашля. Иногда он синел и терял сознание. Мэнли посетил несколько больниц, но никто не мог понять, в чем дело. Пока один врач не решил обследовать легкое пациента с помощью микрокамеры.
Выяснилось, что Мэнли случайно вдохнул зазубренный осколок вилки время еды в ресторане быстрого питания и не заметил, как кусок пластика скользнул ему в трахею.
Для пациента в этой истории все закончилось благополучно.
Восьмилетняя девочка из США поступила в больницу с непонятными болями в животе. Оказалось, что она проглотила более 30 магнитов. Эта ситуация очень опасна, потому что магниты внутри тела могут не причинять никакого дискомфорта, пока не притянутся друг к другу — это может парализовать работу органов.
После операции врачи подчеркнули: пациентке невероятно повезло, ведь она была на волосок от смерти.
Оказывается, Хейли съела маленькие игрушки, потому что они выглядели как конфеты. Эта ситуация — еще одно предупреждение для родителей: такие игрушки вообще не давать маленьким детям, а более взрослым — рассказать о возможных последствиях.
52-летняя жительница Нидерландов Маргарет Даалман обратилась в больницу с жалобами на невыносимые боли в животе. Ее рентгеновские снимки показали, что внутри неё — огромный предмет, похожий на кальмара.
Во время операции хирурги извлекли из ЖКТ пациентки 78 ложек и вилок. Женщину спасли, но о её дальнейшей судьбе ничего не известно.
Навязчивое желание есть то, что не является едой, — симптом психологического расстройства, называемого пикацизмом. И оно несет серьёзную угрозу для жизни, если вовремя не вмешаться.
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