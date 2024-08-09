Ливни, границы и теща в Питере

Posted 9 августа, 14:24
Published 9 августа, 14:24
Modified 10 сентября, 05:21
Updated 10 сентября, 05:21
От Монако до Санкт-Петербурга — такой маршрут выбрал экипаж «Ситроена» образца 1911 года. За рулем находились бельгийский и японский водители, а сам автопробег посвятили миру и дружбе между всеми народами.
В «Северной столице» 9 августа состоялась пресс-конференция, на которой участники «Олимпийского ралли мира» рассказали о своем долгом пути из Монако в Санкт-Петербург.
Участник автопробега Жан Тамэн признал, что сейчас приехать в Россию очень непросто и они гордятся тем, что смогли это сделать.
«США и Евросоюз могут вводить санкции, которые будут работать экономически, но они не могут запретить встречаться людям. Нам много раз приходилось менять маршрут, потому что мы не можем проехать через Финляндию, поэтому мы ехали через Калининград. На границах нам приходилось стоять по семь часов», — сообщил Жан Тамэн. Он также отметил, что в Россию они приехали, чтобы говорить о мире.
Помимо этого, в планах у участников автопробега посетить Москву и заехать на Красную площадь:
«Конечно, получить разрешение очень сложно, но это моя мечта — оказаться именно с этой машиной на Красной площади. Мы хотим сделать фотографии и благодаря интернету показать их всему миру», — поделился Жан Тамэн.
Ещё один участник — Дайсуке Тарутани — рассказал, что в Санкт-Петербурге у него живет теща, с которой он уже успел встретиться вчера вечером:
«Моя жена украинка, и для меня важно, чтобы наступил мир. Я считаю, что спорт должен быть вне политики и спортсмены по всему миру объединялись», — высказал мнение Дайсуке Тарутани.
Пилоты проехали свой путь с двумя флагами — России и Евросоюза:
«У флага России немного торчат нитки и потрепаны углы — это связано с тем, что с ним ездят уже шестой год и часто фотографируются», — пояснила исполнительный директор по продажам и маркетингу Zepter Russia Алина Филиппова.
Участники автопробега отметили, что сам путь начался в Италии, затем, после старта, они отправились в Монако. Проехали через Швейцарию, Францию, Люксембург, Германию и Польшу, а общая продолжительность пути составила 6500 километров. Самыми большими испытаниями в пути стал дождь во время открытия Олимпийских игр в Париже, а также прохождение границы между Польшей и Калининградской областью.
Обычно на подобных ралли рядом с гонщиками обязательно следует команда сопровождения — уж слишком высока вероятность мелких поломок и нежданных проблем. Но трудности — так трудности! Никакой команды сопровождения, которая могла бы помочь в случае форс-мажора или каким-то образом вмешаться, у пилотов не было. Они признаются, что это обстоятельство привнесло в поездку дополнительные нюансы:
«Мы путешествовали только вдвоем, и всю дорогу постоянно прислушивались к звукам, которые издает автомобиль, чтобы не допустить существенной поломки. Конечно, во время дороги мы с моим напарником менялись, чтобы сильно не уставать», — пояснил Жан Тамэн. Он также отметил, что в России их встретили гостеприимно — постоянно угощали и даже помогли с ремонтом автомобиля.
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