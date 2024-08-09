Ливни, границы и теща в Питере

«США и Евросоюз могут вводить санкции, которые будут работать экономически, но они не могут запретить встречаться людям. Нам много раз приходилось менять маршрут, потому что мы не можем проехать через Финляндию, поэтому мы ехали через Калининград. На границах нам приходилось стоять по семь часов», — сообщил Жан Тамэн. Он также отметил, что в Россию они приехали, чтобы говорить о мире.