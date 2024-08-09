Как создать пруд на даче: пошаговое руководство

Расположение пруда также зависит от освещенности. В южных регионах с жарким климатом лучше разместить пруд так, чтобы он был частично в тени, иначе в нем начнут активно расти водоросли. В центральных и северных регионах пруд можно размещать на солнце, чтобы вода успевала прогреваться.