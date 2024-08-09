9 вечерних привычек миллиардеров, которые вам нужно попробовать

Posted 9 августа, 10:38
Published 9 августа, 10:38
Modified 10 сентября, 05:17
Updated 10 сентября, 05:17
Многие думают, что миллиардеры работают круглосуточно. Однако причиной их невероятного успеха является то, что они находят время для разнообразных занятий и способов расслабиться. Многие привычки помогают им соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Рассказываем о 9 вечерних ритуалов миллиардеров, которые могут помочь стать ближе к своей мечте.
Время за хобби часто помогает миллиардерам расслабиться и переоценить ситуацию. Например, Клемми Спенглер (Clemmie Spangler), банковский миллиардер, чинит старинные напольные часы:
«Я считаю, что использование рук и глаз расслабляет и успокаивает».
Другие, например Гордон Гетти (Gordon Getty), сочиняют оперы. Третьи — заядлые коллекционеры многих исторических предметов.
Общение с семьей считается одним из важнейших правил. Например, Карлос Слим Хелу (Carlos Slim), мексиканский миллиардер, предпочитает каждый вечер проводить время со своими шестью детьми и многочисленными внуками.
Также многие миллиардеры любят вечером читать своим детям сказки или укладывать их спать. Это особое времяпрепровождение, потому что семья — это самый важный аспект жизни, который нельзя купить за деньги.
Большую часть дня миллиардер сосредоточен на умственных действиях, поэтому вечер дает возможность расслабиться и поработать над своим телом. Одни миллиардеры предпочитают делать зарядку по утрам, другие склонны к более поздним занятиям. Наиболее распространенными физическими активностями являются бокс, плавание и йога.
Например, Дэвид Мердок (David Matthew Murdoch), председатель правления Dole Food, которому более 100 лет (1923 г. р.), все еще работает и остается сильным, благодаря тому, что находит время позаботиться о себе.
Некоторые миллиардеры рассказывают, что они выделяют время, чтобы спокойно поразмышлять о прошедшем дне или жизни в целом. Многие признаются, что это помогло им найти решение проблемы или дать новые идеи. Математик-миллиардер Джеймс Саймонс (James Harris Simons) отметил, что он проводит значительное время в простых размышлениях.
Миллиардеры — заядлые читатели, которые потребляют много информации. Многие признались, что любят читать биографии знаменитых людей, которыми они восхищаются в деловом мире. Они также любят различные жанры книг, от детективов и триллеров до научно-фантастических романов или классики. Например, Дональд Трамп рассказал в своей книге, что тратит на чтение не менее 3 часов в день.
Миллиардеры не всегда перекладывают повседневные задачи на плечи помощников. На самом деле им нравится время от времени заниматься обычными бытовыми вещами, потому что это дает им почву под ногами и отвлекает от стресса. Например, Бил Гейтс (Bill Gates) любит готовить ужин.
Поскольку мысли миллиардеров всегда заняты делом, они часто продумывают свой следующий день. Многие в своих книгах рассказывали о своем ежедневном ритуале — планировать конкретные задачи и цели завтрашнего дня. При наличии четкого плана действий с самого утра можно сразу приступить к эффективной работе, а не думать о том, как начать день.
Многие миллиардеры считают, что ведение дневника — это способ фиксировать и запоминать идеи, оценивать их и через какое то время снова возвращаться к ним с новой концепцией. К тому же, многие дневники богатых людей в будущем являются также являются отличной основой для создания мемуаров.
Прежде чем закрыть глаза на ночь, большая часть миллиардеров признаются, что выражают благодарность за то, что они имеют. Практика положительной аффирмации помогает им вырабатывать чувство удовлетворенности и радости, которая помогает заземлиться и сосредоточиться на важных аспектах жизни, а не просто быть благодарными за то, сколько богатства они имеют.
На самом деле в вечерних ритуалах и утренних привычках миллиардера нет ничего необычного. Большинство из них нам хорошо знакомы, потому мы можем делать то же самое.
Отличительной чертой самых богатых людей является не огромный счет в банке, а то, как человек подходит к своей работе, семье и жизни. Они стараются выполнять наиболее важные задачи, вместо того, чтобы проводить часы на диване перед телевизором. Миллиардеры действительно придерживаются пословицы «время — деньги», максимально используя каждую минуту дня.
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