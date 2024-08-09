9 вечерних привычек миллиардеров, которые вам нужно попробовать

Поскольку мысли миллиардеров всегда заняты делом, они часто продумывают свой следующий день. Многие в своих книгах рассказывали о своем ежедневном ритуале — планировать конкретные задачи и цели завтрашнего дня. При наличии четкого плана действий с самого утра можно сразу приступить к эффективной работе, а не думать о том, как начать день.