За сорняк ответишь: за какие растения на участке можно получить штраф

Существуют растения, за наличие которых на участке придется платить не деньгами, а собственным здоровьем. Например, чайные розы, астровые культуры, хризантемы и фиалки могут вызвать сильную аллергию. Ландыш, снежноягодник и примула могут вызвать серьезное отравление, поэтому их крайне нежелательно выращивать на участке, если у вас есть дети. Гортензии и плющ способны вызвать симптомы интоксикации у животных, поэтому владельцам кошек и собак также стоит быть начеку и следить за флорой своего участка.