За сорняк ответишь: за какие растения на участке можно получить штраф

Posted 8 августа, 13:53
Published 8 августа, 13:53
Modified 10 сентября, 05:16
Updated 10 сентября, 05:16
Некоторые сорняки, например овес пустой, забирают из почвы много влаги, не давая развиваться полезным культурам. Другие, например пастушья сумка или сурепица обыкновенная, становятся источником грибковых болезней, губящих рассаду. Третьи (лебеда, бодяк, крапива) — раздолье для вредителей, позже переселяющихся на полезные культуры.
Поэтому в некоторых регионах владельцы участков, заросших сорняками, могут быть оштрафованы. Вне закона находятся заразиха ветвистая, египетская и подсолнечниковая, мята полевая, вьюнок, одуванчик лекарственный, подсолнечник сорно-полевой и те растения, что уже перечислены выше. Лидер этой «ОПГ» — борщевик. За него можно заплатить штраф до 5 000 рублей. Специфика зависит от конкретного региона и категории земель.
Никто, конечно же, не отменял штрафы за наличие хотя бы одного растения, содержащего психотропные и наркотические вещества. За плантацию отдельных культур вполне реально получить взыскание на сумму до 300 тысяч рублей, а то и лишиться свободы. Это ипомея трехцветная (вьюнок), эфедра, голубой лотос, шалфей предсказателей, ибога, психотрия зеленая, кокаиновый куст, мимоза хостилис, конопля, снотворный мак. Под запретом и некоторые виды грибов, в которых есть псилоцин или псилоцибин (строфария, сенные навозники, мухоморы).
Существуют растения, за наличие которых на участке придется платить не деньгами, а собственным здоровьем. Например, чайные розы, астровые культуры, хризантемы и фиалки могут вызвать сильную аллергию. Ландыш, снежноягодник и примула могут вызвать серьезное отравление, поэтому их крайне нежелательно выращивать на участке, если у вас есть дети. Гортензии и плющ способны вызвать симптомы интоксикации у животных, поэтому владельцам кошек и собак также стоит быть начеку и следить за флорой своего участка.
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