Маленький, но гордый: 7 потрясающих идей для создания функционального мини-сада

Posted 8 августа, 08:25
Published 8 августа, 08:25
Modified 14 сентября, 18:08
Updated 14 сентября, 18:08
Этот простой и яркий пример того, как своими руками создать простую и в тоже время уникальную вертикальную стену для трав. В сосновых досках просверливаются круглые отверстия для размещения в них горшков, затем все это подвешивается с помощью веревки и застежек-молний.
В этом проекте старые металлические ящики подвешены на цепях, а затем засажены травами. Попробуйте переделать свои старые пластиковые контейнеры, просверлив в них отверстия по бокам и прикрепив их к цепочкам при помощи болтов.
Использовав вышедшие из негодности проволочные полки для специй, можно создать вертикальную стену для трав.
Иногда из канцелярских принадлежностей получаются необычные кашпо. Этот подвесной органайзер выстелен пробковым материалом, который хорошо держит грунт.
Подвесные металлические корытца были когда то целой трубой, разрезав напополам которую получили 2 грядки.
Эта простая и недорогая идея как создать вертикальное озеленение при помощи недорогого подвесного карманного органайзера.
Одна из оригинальных идей, когда хочется вертикальное озеленение, но нет подходящей стены. Ярко окрашенные виниловые желоба превращаются в идеальные кашпо, которые подвешены на веревке к простой деревянной раме.
Банки из-под краски обретают новую жизнь, если их покрасить снаружи краской и подвесить за крючки к стене дома.
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