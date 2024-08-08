newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 августа, 08:25

Published 8 августа, 08:25

Modified 14 сентября, 18:08

Updated 14 сентября, 18:08

8 идей для грядок под зелень петрушки, укропа, лука и сельдерея

Маленький, но гордый: 7 потрясающих идей для создания функционального мини-сада

Обновлено 14 сентября 2024, 18:08
Фото: Изображение Midjourney
8 идей для грядок под зелень петрушки, укропа, лука и сельдерея
Показываем, как создать функциональный и красивый сад с травами, который займет минимум пространства.

1. Подвесные полки с терракотовыми горшками

Этот простой и яркий пример того, как своими руками создать простую и в тоже время уникальную вертикальную стену для трав. В сосновых досках просверливаются круглые отверстия для размещения в них горшков, затем все это подвешивается с помощью веревки и застежек-молний.

 

2. Старые контейнеры

В этом проекте старые металлические ящики подвешены на цепях, а затем засажены травами. Попробуйте переделать свои старые пластиковые контейнеры, просверлив в них отверстия по бокам и прикрепив их к цепочкам при помощи болтов.

 

3. Кухонный стеллаж

Использовав вышедшие из негодности проволочные полки для специй, можно создать вертикальную стену для трав.

 

4. Подвесной офисный органайзер

Иногда из канцелярских принадлежностей получаются необычные кашпо. Этот подвесной органайзер выстелен пробковым материалом, который хорошо держит грунт.

 

5. Настенные подвесные кашпо из труб

Подвесные металлические корытца были когда то целой трубой, разрезав напополам которую получили 2 грядки.

 

6. Подвесной органайзер для мелочей или обуви

Эта простая и недорогая идея как создать вертикальное озеленение при помощи недорогого подвесного карманного органайзера.

 

7. Подвесные грядки

Одна из оригинальных идей, когда хочется вертикальное озеленение, но нет подходящей стены. Ярко окрашенные виниловые желоба превращаются в идеальные кашпо, которые подвешены на веревке к простой деревянной раме.

8. Подвесной сад из банок

Банки из-под краски обретают новую жизнь, если их покрасить снаружи краской и подвесить за крючки к стене дома.

Читайте также:
Растения для вашего сада, которым почти не нужен солнечный свет5 лучших растений-компаньонов для огурцов, которые будут полезны на грядке8 лучших комнатных растений для малогабаритных квартир
#Дмитрий Митраков#Общество#Сад и огород#Ландшафтный дизайн#Озеленение#Вертикальная грядка
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика