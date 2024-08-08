Создатели сериала «Клиника» поделились планами по продолжению проекта

Posted 8 августа, 10:51
Published 8 августа, 10:51
Modified 10 сентября, 05:14
Updated 10 сентября, 05:14
Лоуренс отметил, что планирует снять еще один сериал, а не кино о воссоединении или спецвыпуск.
По мнению автора проекта, медработники — это истинные герои, которые занимаются важным и нелегким трудом. Врач — это профессия, которую люди выбирают не для того, чтобы разбогатеть, считает Лоуренс.
Недавно один из актеров фильма Джон К. Макгинли разместил в социальной сети снимок, на котором вместе запечатлены герои сериала.
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