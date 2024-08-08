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Posted 8 августа, 10:51

Published 8 августа, 10:51

Modified 10 сентября, 05:14

Updated 10 сентября, 05:14

Создатели сериала «Клиника» поделились планами по продолжению проекта

8 августа 2024, 10:51
Герои «Клиники» вернутся на экраны. Об этом рассказал автор проекта Билл Лоуренс. Работа над продолжением многосерийного фильма начнется уже в ближайшие месяцы.

Лоуренс отметил, что планирует снять еще один сериал, а не кино о воссоединении или спецвыпуск.

По мнению автора проекта, медработники — это истинные герои, которые занимаются важным и нелегким трудом. Врач — это профессия, которую люди выбирают не для того, чтобы разбогатеть, считает Лоуренс.

Недавно один из актеров фильма Джон К. Макгинли разместил в социальной сети снимок, на котором вместе запечатлены герои сериала.

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#Анна Борисова#Кино#Шоу#Все материалы авторов
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