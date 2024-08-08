Приносят беды и болезни: 7 вещей, которые нельзя держать дома

Степные травы очень органично вписываются в интерьер, но обладают негативной энергетикой. Например, сушеный камыш олицетворяет темные силы, а значит, может привлечь в дом болезни и смерть. А ковыль негативно отражается на работе сердца и, по народному поверью, может навлечь на род безбрачие и вдовство.