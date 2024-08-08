Приносят беды и болезни: 7 вещей, которые нельзя держать дома

Posted 8 августа, 12:01
Published 8 августа, 12:01
Modified 10 сентября, 05:15
Updated 10 сентября, 05:15
Безобидный сувенир из отпуска может привлечь в квартиру негативную энергию. Считается, что бывшие жилища морских моллюсков, то есть ракушки, притягивают в дом неприятности и ссоры. По мнению эзотериков, хранение таких сувениров даже может повлечь сердечно-сосудистые заболевания.
Пришедшие в негодность домашние тапочки нужно немедленно выбрасывать. Эзотерики уверяют, что они накапливают негатив и препятствуют появлению позитивной энергетики. Освобождаясь от ненужной домашней обуви, вы освобождаетесь от проблем, плохого настроения и дурных мыслей.
В это понятие входят не только засушенные рыбки, привезенные из путешествий, но и изображения рыб — на кружках, тарелках, полотенцах. Мертвые рыбы — это энергетические вампиры, негативно влияющие на взаимоотношения в семье. Кстати, живые рыбы, например в аквариуме, напротив, приносят в дом удачу и благополучие.
Степные травы очень органично вписываются в интерьер, но обладают негативной энергетикой. Например, сушеный камыш олицетворяет темные силы, а значит, может привлечь в дом болезни и смерть. А ковыль негативно отражается на работе сердца и, по народному поверью, может навлечь на род безбрачие и вдовство.
Треснувшие зеркала отзеркаливают позитивную энергетику, преобразуя ее в негатив. Через трещины в зеркалах уходят благополучие и достаток и приходят беды и болезни.
То же касается и посуды со сколами. Недаром в Китае существует поговорка: «Трещина в посуде — трещина во всем».
В ненужных предметах для уборки остаются загрязнения, которые могут навлечь на ваш дом неудачи, болезни и финансовые убытки.
Считается, что игольчатые растения, например кактусы, препятствуют потокам позитивной энергии. Не рекомендуется располагать такие растения на окнах или в спальне.
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