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Posted 8 августа, 12:01

Published 8 августа, 12:01

Modified 10 сентября, 05:15

Updated 10 сентября, 05:15

Приносят беды и болезни: 7 вещей, которые нельзя держать дома

Приносят беды и болезни: 7 вещей, которые нельзя держать дома

8 августа 2024, 12:01
Фото: bigfoto.name, villagio-vip.ru, postroiki.cdnbro.com
Приносят беды и болезни: 7 вещей, которые нельзя держать дома
Если хранить эти вещи в доме, то неприятностей не избежать. Что нельзя приносить в квартиру и от каких вещей нужно срочно избавляться, чтобы не навлечь беду?

Ракушки

Безобидный сувенир из отпуска может привлечь в квартиру негативную энергию. Считается, что бывшие жилища морских моллюсков, то есть ракушки, притягивают в дом неприятности и ссоры. По мнению эзотериков, хранение таких сувениров даже может повлечь сердечно-сосудистые заболевания.

Старые тапочки

Пришедшие в негодность домашние тапочки нужно немедленно выбрасывать. Эзотерики уверяют, что они накапливают негатив и препятствуют появлению позитивной энергетики. Освобождаясь от ненужной домашней обуви, вы освобождаетесь от проблем, плохого настроения и дурных мыслей.

Мертвые рыбы

В это понятие входят не только засушенные рыбки, привезенные из путешествий, но и изображения рыб — на кружках, тарелках, полотенцах. Мертвые рыбы — это энергетические вампиры, негативно влияющие на взаимоотношения в семье. Кстати, живые рыбы, например в аквариуме, напротив, приносят в дом удачу и благополучие.

Сухоцветы

Степные травы очень органично вписываются в интерьер, но обладают негативной энергетикой. Например, сушеный камыш олицетворяет темные силы, а значит, может привлечь в дом болезни и смерть. А ковыль негативно отражается на работе сердца и, по народному поверью, может навлечь на род безбрачие и вдовство.

Битая посуда и зеркала

Треснувшие зеркала отзеркаливают позитивную энергетику, преобразуя ее в негатив. Через трещины в зеркалах уходят благополучие и достаток и приходят беды и болезни.

То же касается и посуды со сколами. Недаром в Китае существует поговорка: «Трещина в посуде — трещина во всем».

Старые веники или швабры

В ненужных предметах для уборки остаются загрязнения, которые могут навлечь на ваш дом неудачи, болезни и финансовые убытки.

Игольчатые растения

Считается, что игольчатые растения, например кактусы, препятствуют потокам позитивной энергии. Не рекомендуется располагать такие растения на окнах или в спальне.

#Екатерина Непомнящая#Общество#Дом#Все материалы авторов
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