newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 августа, 09:10

Published 8 августа, 09:10

Modified 10 сентября, 05:13

Updated 10 сентября, 05:13

Ностальгия по 2000-м: сериалы, которые стоит пересмотреть

Ностальгия по 2000-м: сериалы, которые стоит пересмотреть

8 августа 2024, 09:10
Фото: msn.com
Ностальгия по 2000-м: сериалы, которые стоит пересмотреть
Телевидение 2000-х подарило нам множество культовых сериалов, завоевавших сердца зрителей и получивших многочисленные награды. Вспомните золотые времена телевидения и насладитесь просмотром лучших шоу 2000-х годов, которые определённо стоит пересмотреть снова.

Девочки Гилмор (2000-07)

История молодой Рори Гилмор и её матери-одиночки Лорелай и их повседневная жизнь в небольшом городке Старз Холлоу. Сериал насчитывает 153 эпизода и получил множество премий Эмми, Золотой глобус и наград Гильдии киноактеров, пишет msn.com.

Отчаянные домохозяйки (2004-12)

Этот детективный сериал рассказывает о жизни пяти домохозяек на богатой улице Вистерия Лейн. Шоу идеально сочетает комедию и драму.

Доктор Хаус (2004-12)

В 2004 году мы все были увлечены доктором Хаусом, ироничным, нестандартным врачом, работающим в Принстон-Плейнсборо университете в Нью-Джерси.

Говорящая с призраками (2005-10)

В этом популярном сериале 2000-х годов мы могли видеть, как Мелинда Гордон (Дженнифер Лав Хьюитт) помогала различным призракам в каждом эпизоде переходить на другую сторону.

Герои (2006-10)

Между научной фантастикой и драмой, этот сериал, созданный Тимом Крингом, рассказывает историю случайной группы людей, которые обнаруживают, что у них есть суперспособности.

Теория большого взрыва (2007-19)

Классическая американская комедия, показывающая повседневную жизнь группы очень умных и «ботанистых» ученых. За 12 лет своего существования шоу получило множество похвал как от зрителей, так и от критиков.

Современная семья (2009-20)

«Современная семья» — один из лучших примеров жанра «псевдодокументалистики». В течение 11 сезонов мы могли наблюдать за жизнью трёх современных американских семей.

#Алина Ибрагимова#Развлечения#Кино#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика