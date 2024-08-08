Ностальгия по 2000-м: сериалы, которые стоит пересмотреть

Posted 8 августа, 09:10
Published 8 августа, 09:10
Modified 10 сентября, 05:13
Updated 10 сентября, 05:13
История молодой Рори Гилмор и её матери-одиночки Лорелай и их повседневная жизнь в небольшом городке Старз Холлоу. Сериал насчитывает 153 эпизода и получил множество премий Эмми, Золотой глобус и наград Гильдии киноактеров, пишет msn.com.
Этот детективный сериал рассказывает о жизни пяти домохозяек на богатой улице Вистерия Лейн. Шоу идеально сочетает комедию и драму.
В 2004 году мы все были увлечены доктором Хаусом, ироничным, нестандартным врачом, работающим в Принстон-Плейнсборо университете в Нью-Джерси.
В этом популярном сериале 2000-х годов мы могли видеть, как Мелинда Гордон (Дженнифер Лав Хьюитт) помогала различным призракам в каждом эпизоде переходить на другую сторону.
Между научной фантастикой и драмой, этот сериал, созданный Тимом Крингом, рассказывает историю случайной группы людей, которые обнаруживают, что у них есть суперспособности.
Классическая американская комедия, показывающая повседневную жизнь группы очень умных и «ботанистых» ученых. За 12 лет своего существования шоу получило множество похвал как от зрителей, так и от критиков.
«Современная семья» — один из лучших примеров жанра «псевдодокументалистики». В течение 11 сезонов мы могли наблюдать за жизнью трёх современных американских семей.
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