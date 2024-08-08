Муркам посвящается: 8 августа во всем мире отмечают день кошек

Бродячим кошкам, к сожалению, не так повезло. Им зачастую нечего есть и пить — грызунов и источников воды в больших городах практически нет. Кроме этого, они часто получают травмы от собак или людей. Поэтому в Международный день кошек и не только стоит обратить внимание на дворовых ушастиков: если нет возможности или желания дать одному из них дом, можно хотя бы иногда кормить и поить их. Часто дворовые коты опасаются людей, но многие из них будут очень рады, если их хотя бы изредка погладят.