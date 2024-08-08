Муркам посвящается: 8 августа во всем мире отмечают день кошек

Posted 8 августа, 09:18
Published 8 августа, 09:18
Modified 10 сентября, 05:13
Updated 10 сентября, 05:13
Предки современных домашних кошек — африканские дикие кошки. Люди изначально приручили их для борьбы с вредителями, пишет Nationaltoday.com.
Первые упоминания о кошках можно обнаружить в культуре Древнего Египта. Из-за неоценимой помощи по борьбе с вредителями египтяне почитали кошек как божественных существ. Мафдет была самым первым известным кошачьим божеством и считалась защитницей от змей, скорпионов и всяческого зла.
Греки и римляне также заводили кошек для борьбы с вредителями. На Востоке кошки изначально принадлежали лишь самым состоятельным людям. В Средние века в Европе кошки начали ассоциироваться со суевериями и подозрениями в переносе болезней. Со времени эпидемии чумы1348 года было уничтожено огромное количество кошек, и лишь в 1600-х годах репутация питомцев начала восстанавливаться.
Сегодня кошки являются одними из самых популярных символов в современном обществе — среди нас их около полумиллиарда. И с 2002 года благодаря «Международному фонду защиты животных» кошкам достался свой собственный праздник.
В этот день, 8 августа, кошки получают особое внимание.
Многие домашние кошки считают, что это хозяева являются их питомцами, а не наоборот. Ведь люди настолько покорены своими любимцами, что стараются удовлетворить все их нужды. Они покупают лучшие лакомства, гладят их, гуляют и играют с ними, позволяют им спать на кровати и даже портить свежий ремонт.
Бродячим кошкам, к сожалению, не так повезло. Им зачастую нечего есть и пить — грызунов и источников воды в больших городах практически нет. Кроме этого, они часто получают травмы от собак или людей. Поэтому в Международный день кошек и не только стоит обратить внимание на дворовых ушастиков: если нет возможности или желания дать одному из них дом, можно хотя бы иногда кормить и поить их. Часто дворовые коты опасаются людей, но многие из них будут очень рады, если их хотя бы изредка погладят.
Помощь приютам для кошек или организация таких приютов — лучшее, что можно сделать для бездомных хвостатых. В России такие приюты чаще всего содержатся за счет благотворительной помощи и там всегда не хватает рук. Наверняка и в вашем городе есть подобные приюты для животных!
Чтобы дворовые Мурки не рожали обреченных на голодную жизнь котят, лучшим выходом является стерилизация. Если вы смогли установить контакт с бесхозной кошкой, можно отвезти её на такую операцию. То же самое важно сделать для своей кошки, которая гуляет сама по себе. К сожалению, до сих пор многие владельцы кошек топят новорожденных котят или просто выбрасывают их, как мусор…
9500 — столько лет назад жила первая из известных домашних кошек.
70% — процент своей жизни, который кошки проводят во сне.
20 — количество лет, в течение которых рыжий кот по кличке Стаббс был мэром небольшого городка на Аляске.
7 миллионов фунтов стерлингов (около 770 миллиардов рублей) — чистый капитал самой богатой кошки в мире.
1963 — год, когда кошку успешно отправили в космос.
48 километров в час — максимальная скорость домашней кошки.
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