Как выбрать эффективный массажер для кожи головы и на что стоит обратить внимание

Posted 8 августа, 07:05
Published 8 августа, 07:05
Modified 10 сентября, 02:15
Updated 10 сентября, 02:15
Эффективный и слегка футуристичный массажный шлем, который с уверенностью можно назвать салоном на дому. Он отлично прорабатывает все участки головы, регулирование осуществляется посредством пульта дистанционного управления.
Массажер для головы работает в нескольких режимах и программах. В комбинации с давлением вибрация с высокой точностью имитирует те движения, которые своими пальцами выполняет массажист. Габариты шлема адаптируются и изменяются, также можно варьировать интенсивность и скорость массажа, давление.
Еще один массажер, который имеет вид шлема. Его можно использовать для массажа затылка, висков, макушки, участков глаз и лба. Оборудование избавляет от головной боли, способствует восстановлению сил.
Доступно несколько режимов функционирования массажера, что позволяет подобрать оптимальную программу оздоровления. Также предусмотрена опция подогрева.
Ручной массажер вибрационного типа, который можно использовать для полноценного ухода не только за кожей головы, но и за другими участками тела. Как утверждают производители, массажер позволяет избавиться от бессонницы, напряжения и от головной боли.
В комплекте к массажеру идут специальные насадки, в том числе для мытья головы. Оборудование можно использовать при проведении водных процедур, например в душе. За счет мягкой и деликатной пульсации осуществляется проработка точек с высокой биологической активностью.
Удобный массажер пальчикового типа. Его можно использовать для акупунктурного, стимулирующего и для расслабляющего массажа не только головы, но и лица, а также поясницы, других частей тела.
Плюсы оборудования — небольшой вес, компактные размеры и удобное управление, которое осуществляется посредством всего одной кнопки.
На массажной поверхности расположены четыре вращающиеся головки с мягкими шипами. Они имитируют движения пальцев рук массажиста, поэтому работа устройства напоминает китайский ручной массаж.
Демократичный по цене массажер для головымассажер, известный как «Мурашка». Он удобен тем, что можно самостоятельно выбирать скорость, принцип движения, интенсивность.
Массажер в своей конструкции имеет основание с несколькими тонкими «лучами», которые образуют подобие купола. На каждом из них зафиксированы миниатюрные латексные шарики. Этот массажер можно использовать для проработки нервных окончаний, стимуляции кровоснабжения кожи головы.
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