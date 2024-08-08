Какие прически лучше всего подойдут для пляжа

Аккуратный хвост — прекрасная прическа для пляжного образа. Можно поэкспериментировать и заплести подобие косы. Сделать такую прическу легко: сначала заплетаются те пряди, которые расположены рядом с лицом, затем — те, которые находятся ниже. Сама коса плетется по центру, а после в нее вплетаются остальные пряди. Финал — сделать из косы низкий и аккуратный хвост.