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Posted 8 августа, 07:21

Published 8 августа, 07:21

Modified 10 сентября, 02:10

Updated 10 сентября, 02:10

Какие прически лучше всего подойдут для пляжа

Какие прически лучше всего подойдут для пляжа

8 августа 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney
Рассказываем, какую лучше всего сделать прическу, если вы собираетесь отдохнуть на пляже. Мы подобрали 10 идеальных вариантов.

Рассказываем о десяти вариантах причесок, которые идеально подойдут для пляжа. Кстати, сделать их можно самостоятельно, в домашних условиях.

Повязка на голову

Распущенные волосы смотрятся очень эффектно даже на пляже, а вот практичность такого варианта под вопросом. Впрочем, выход есть — на волосах можно носить эластичную широкую повязку. Она аккуратно и очень красиво зафиксирует волосы, станет ярким и стильным аксессуаром для пляжного образа.

Повязка на головуПовязка на голову
Повязка на голову. Фото: Фрагмент видео

Стильный хвост

Аккуратный хвост — прекрасная прическа для пляжного образа. Можно поэкспериментировать и заплести подобие косы. Сделать такую прическу легко: сначала заплетаются те пряди, которые расположены рядом с лицом, затем — те, которые находятся ниже. Сама коса плетется по центру, а после в нее вплетаются остальные пряди. Финал — сделать из косы низкий и аккуратный хвост.

Хвост с косойХвост с косой
Хвост с косой. Фото: Фрагмент видео

В стиле 90-х

В моду вернулись 90-е со свойственной им небрежностью. Прически в таком стиле сегодня в топе. Для пляжа можно выбрать прическу, которую легко сделать при помощи заколки. Волосы можно аккуратно завить, тогда укладка будет смотреться еще более интересно.

Прическа в стиле 90-хПрическа в стиле 90-х
Прическа в стиле 90-х. Фото: Фрагмент видео

С бейсболкой

Эффектным аксессуаром для волос может стать бейсболка, которая на пляже обязательно пригодится как элемент защиты от солнца. Волосы аккуратно убираются под головной убор и не мешают загорать и купаться.

Прическа с бейсболкойПрическа с бейсболкой
Прическа с бейсболкой. Фото: Фрагмент видео

Косы

Стильный вариант для пляжного образа — прическа с двумя высокими косами. Сделать ее просто — волосы аккуратно накручиваются, сверху зачесываются другие пряди, так, чтобы прическа получилась объемной и эффектной.

КосыКосы
Косы. Фото: Фрагмент видео

«Булочка»

Элегантная и женственная прическа, когда волосы фиксируются на затылке, а затем собираются в низкий и аккуратный пучок. Дополнить прическу можно бейсболкой.

«Булочка»«Булочка»
«Булочка». Фото: Фрагмент видео

Две косы

Еще один отличный вариант прически для пляжа — две косы. Делается она очень просто: волосы собираются в два аккуратных хвоста и затем заплетаются в толстые и объемные косы. Чтобы добавить пляжному образу яркости, можно зафиксировать косы цветными широкими резинками.

Две косыДве косы
Две косы. Фото: Фрагмент видео

Прическа с банданой

Зафиксировать волосы на пляже можно при помощи банданы — и это тоже будет считаться стильной прической. Главное — выбрать аксессуар, подходящий по цвету, с интересным и броским принтом.

Прическа с банданойПрическа с банданой
Прическа с банданой. Фото: Фрагмент видео

Зачесанные назад волосы

Средства для укладки могут быть уместны на пляже, если использовать их умеренно. Пример — гладкая прическа, сформированная с использованием легкого геля для волос.

Зачесанные назад волосыЗачесанные назад волосы
Зачесанные назад волосы. Фото: Фрагмент видео

Пучок

Классика летнего образа — нарочито небрежный и очаровательный пучок. Делается такая прическа за пару минут. Она очень удобна и добавляет пляжному образу особый шарм.

ПучокПучок
Пучок. Фото: Изображение Midjourney
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