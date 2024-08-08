Какие прически лучше всего подойдут для пляжа

Posted 8 августа, 07:21
Published 8 августа, 07:21
Modified 10 сентября, 02:10
Updated 10 сентября, 02:10
Рассказываем о десяти вариантах причесок, которые идеально подойдут для пляжа. Кстати, сделать их можно самостоятельно, в домашних условиях.
Распущенные волосы смотрятся очень эффектно даже на пляже, а вот практичность такого варианта под вопросом. Впрочем, выход есть — на волосах можно носить эластичную широкую повязку. Она аккуратно и очень красиво зафиксирует волосы, станет ярким и стильным аксессуаром для пляжного образа.
Аккуратный хвост — прекрасная прическа для пляжного образа. Можно поэкспериментировать и заплести подобие косы. Сделать такую прическу легко: сначала заплетаются те пряди, которые расположены рядом с лицом, затем — те, которые находятся ниже. Сама коса плетется по центру, а после в нее вплетаются остальные пряди. Финал — сделать из косы низкий и аккуратный хвост.
В моду вернулись 90-е со свойственной им небрежностью. Прически в таком стиле сегодня в топе. Для пляжа можно выбрать прическу, которую легко сделать при помощи заколки. Волосы можно аккуратно завить, тогда укладка будет смотреться еще более интересно.
Эффектным аксессуаром для волос может стать бейсболка, которая на пляже обязательно пригодится как элемент защиты от солнца. Волосы аккуратно убираются под головной убор и не мешают загорать и купаться.
Стильный вариант для пляжного образа — прическа с двумя высокими косами. Сделать ее просто — волосы аккуратно накручиваются, сверху зачесываются другие пряди, так, чтобы прическа получилась объемной и эффектной.
Элегантная и женственная прическа, когда волосы фиксируются на затылке, а затем собираются в низкий и аккуратный пучок. Дополнить прическу можно бейсболкой.
Еще один отличный вариант прически для пляжа — две косы. Делается она очень просто: волосы собираются в два аккуратных хвоста и затем заплетаются в толстые и объемные косы. Чтобы добавить пляжному образу яркости, можно зафиксировать косы цветными широкими резинками.
Зафиксировать волосы на пляже можно при помощи банданы — и это тоже будет считаться стильной прической. Главное — выбрать аксессуар, подходящий по цвету, с интересным и броским принтом.
Средства для укладки могут быть уместны на пляже, если использовать их умеренно. Пример — гладкая прическа, сформированная с использованием легкого геля для волос.
Классика летнего образа — нарочито небрежный и очаровательный пучок. Делается такая прическа за пару минут. Она очень удобна и добавляет пляжному образу особый шарм.
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