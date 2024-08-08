Идеальные костюмы с шортами — можно носить летом и осенью

Posted 8 августа, 11:46
Published 8 августа, 11:46
Modified 10 сентября, 05:15
Updated 10 сентября, 05:15
Для костюмов хорошо подходят шорты-бермуды. Длина шорт позволяет носить их практически в любую погоду. Они элегантны и стильны, подходят и для офисного лука, и для ярких вечеринок. К ним можно подобрать пиджаки любой длины.
Если вы хотите носить шорты в костюмном варианте, то нельзя выбирать слишком обтягивающие либо, напротив, слишком свободные модели. Удачно смотрятся модели с завышенной талией — они подчеркивают фигуру и визуально удлиняют ноги.
Универсальный вариант для костюмов с шортами — классический прямой жакет. Хорошее решение и пиджаки-оверсайз. Они объемные и потому летом отлично пропускают воздух и являются трендовым вариантом для прохладных осенних дней.
Что касается длины, то пиджак не должен быть ультракоротким либо сильно длинным. Идеальная длина — до середины бедра.
Отлично держат форму специальные костюмные ткани: выбирайте варианты, комбинирующие хлопок и вискозу либо лен и вискозу. Такие костюмы не слишком тонкие, но пропускают воздух. Поэтому в них можно ходить практически круглый год.
Можно подобрать и деним — джинсовые вещи актуальны и летом, и осенью. Для офисного стиля подойдут костюмы с шортами из крепа — они смотрятся элегантно и утонченно.
Летние оттенки — бежевые, светлые или слишком яркие — придется забыть. Выбираем классические оттенки, которые будут уместны в любое время года: мягкие пастельные, черные, серые.
Стоит обратить внимание и на модные цвета нынешнего сезона: коричневый, винный, шоколад, фиолетовый.
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