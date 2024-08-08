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Posted 8 августа, 07:05

Published 8 августа, 07:05

Modified 10 сентября, 05:12

Updated 10 сентября, 05:12

Хитрых трюк, благодаря которому черствое печенье снова станет мягким

Хитрых трюк, благодаря которому черствое печенье снова станет мягким

8 августа 2024, 07:05
Фото: 1MI
Хитрых трюк, благодаря которому черствое печенье снова станет мягким
У вас завалялся пакет печенья, который стал твердым как кирпич? Это простой лайфхак поможет снова сделать его мягким и вкусным!

Было у вас такое, что купив печенье, оно за пару дней твердело настолько, что не прокусить? Вероятно, вам попалась старая выпечка, но этот совет поможет все исправить!

Чтобы печенье и другие мучные сладкие изделия оставались мягкими, положите ломтик белого хлеба, купленного в магазине, в герметичный контейнер вместе с черствым печеньем. Не пройдет и суток, как ваши кексы или другая выпечка станут снова мягкими и вкусными. Попробуйте этот трюк, который не будет вам стоить ничего!

Также мы рассказывали, как при помощи пивной бутылки почистить вишню от косточек, а также как сварить кашу турецким способом, чтобы она не превратилась в размазню.

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#Эмилия Шпилева#Еда#Хлеб#Полезные советы#Лайфхак
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