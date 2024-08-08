Хитрых трюк, благодаря которому черствое печенье снова станет мягким

Posted 8 августа, 07:05
Published 8 августа, 07:05
Modified 10 сентября, 05:12
Updated 10 сентября, 05:12
Было у вас такое, что купив печенье, оно за пару дней твердело настолько, что не прокусить? Вероятно, вам попалась старая выпечка, но этот совет поможет все исправить!
Чтобы печенье и другие мучные сладкие изделия оставались мягкими, положите ломтик белого хлеба, купленного в магазине, в герметичный контейнер вместе с черствым печеньем. Не пройдет и суток, как ваши кексы или другая выпечка станут снова мягкими и вкусными. Попробуйте этот трюк, который не будет вам стоить ничего!
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