Хитрых трюк, благодаря которому черствое печенье снова станет мягким

Чтобы печенье и другие мучные сладкие изделия оставались мягкими, положите ломтик белого хлеба, купленного в магазине, в герметичный контейнер вместе с черствым печеньем. Не пройдет и суток, как ваши кексы или другая выпечка станут снова мягкими и вкусными. Попробуйте этот трюк, который не будет вам стоить ничего!