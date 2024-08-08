Гарвардская тарелка здорового питания: что это за концепция и в чем ее польза

В соответствии с концепцией здорового питания, разработанной в Гарварде, свой день можно начать с йогурта без добавок, нескольких фруктов и орехов. На обед можно приготовить пасту из твердых сортов пшеницы, съесть порцию курицы и тушеных овощей (баклажан, кабачок, цветная капуста). В качестве ужина подойдет порция запеченной рыбы, свежий овощной салат, булгур, вареное яйцо и ломтик цельнозернового хлеба. Если вы любите супы, при приготовлении ориентируйтесь на те же пропорции белков и углеводов, которые актуальны для этой концепции.