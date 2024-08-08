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Posted 8 августа, 13:36

Published 8 августа, 13:36

Modified 10 сентября, 05:16

Updated 10 сентября, 05:16

Гарвардская тарелка здорового питания: что это за концепция и в чем ее польза

Гарвардская тарелка здорового питания: что это за концепция и в чем ее польза

8 августа 2024, 13:36
Фото: Изображение Midjourney
Гарвардская тарелка здорового питания: что это за концепция и в чем ее польза
Гарвардская тарелка — это не часть импортного сервиза и не название модной диеты. Это целая ПП-концепция, которая была создана учеными из Гарвардской школы питания (США). В чем ее суть и преимущества? Расскажем в сегодняшнем материале.

Гарвардская тарелка как альтернатива «пирамиде питания»

В 2011 году ученые представили альтернативу модной в те годы «пирамиде питания». Их разработкой стала простая и понятная модель питания, согласно которой разные группы продуктов делятся на части, которым соответствуют условные сектора на тарелке. Большую часть должны занимать овощи и фрукты, остальные два сектора занимают растительные и животные белки и сложные углеводы.

Польза питания «по-гарвардски»:

  • данная система позволяет питаться сбалансированно, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми элементами;
  • деление на сектора помогает лучше контролировать пропорции продуктов, что помогает избежать переедания;
  • в рамках этой концепции возможно заменять одни продукты другими, в соответствии с предпочтениями едока.

Среди минусов можно назвать только то, что правильное питание по этому методу не ведет к быстрому похудению. Гарвардская тарелка только помогает сбалансировать количество поступающих в организм веществ.

Гарвардская тарелка только помогает сбалансировать количество поступающих в организм веществГарвардская тарелка только помогает сбалансировать количество поступающих в организм веществ
Гарвардская тарелка только помогает сбалансировать количество поступающих в организм веществ. Фото: Изображение Midjourney

Что положить на Гарвардскую тарелку

Основа полезного рациона — овощи. Поэтому половину тарелки должны занимать они. Также приветствуются фрукты, свежая зелень и бобовые.

Примеры продуктов:

  • огурцы;
  • морковь;
  • листовая зелень;
  • капуста;
  • помидоры;
  • кабачки.

Четверть тарелки должны занимать продукты, богатые белками. Это могут быть мясо птицы или кролика, рыба, морепродукты, яйца, творог. Воздержитесь от употребления полуфабрикатов, копченостей, сосисок.

Остальное место в тарелке должны занимать сложные углеводы, медленно усваиваемые организмом. Их много в цельной пшенице, овсе, булгуре, гречке, киноа и других злаках.

Пример дневного рациона

В соответствии с концепцией здорового питания, разработанной в Гарварде, свой день можно начать с йогурта без добавок, нескольких фруктов и орехов. На обед можно приготовить пасту из твердых сортов пшеницы, съесть порцию курицы и тушеных овощей (баклажан, кабачок, цветная капуста). В качестве ужина подойдет порция запеченной рыбы, свежий овощной салат, булгур, вареное яйцо и ломтик цельнозернового хлеба. Если вы любите супы, при приготовлении ориентируйтесь на те же пропорции белков и углеводов, которые актуальны для этой концепции.

#Елена Гончарова#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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