Гарвардская тарелка здорового питания: что это за концепция и в чем ее польза

Posted 8 августа, 13:36
Published 8 августа, 13:36
Modified 10 сентября, 05:16
Updated 10 сентября, 05:16
В 2011 году ученые представили альтернативу модной в те годы «пирамиде питания». Их разработкой стала простая и понятная модель питания, согласно которой разные группы продуктов делятся на части, которым соответствуют условные сектора на тарелке. Большую часть должны занимать овощи и фрукты, остальные два сектора занимают растительные и животные белки и сложные углеводы.
Польза питания «по-гарвардски»:
Среди минусов можно назвать только то, что правильное питание по этому методу не ведет к быстрому похудению. Гарвардская тарелка только помогает сбалансировать количество поступающих в организм веществ.
Основа полезного рациона — овощи. Поэтому половину тарелки должны занимать они. Также приветствуются фрукты, свежая зелень и бобовые.
Примеры продуктов:
Четверть тарелки должны занимать продукты, богатые белками. Это могут быть мясо птицы или кролика, рыба, морепродукты, яйца, творог. Воздержитесь от употребления полуфабрикатов, копченостей, сосисок.
Остальное место в тарелке должны занимать сложные углеводы, медленно усваиваемые организмом. Их много в цельной пшенице, овсе, булгуре, гречке, киноа и других злаках.
В соответствии с концепцией здорового питания, разработанной в Гарварде, свой день можно начать с йогурта без добавок, нескольких фруктов и орехов. На обед можно приготовить пасту из твердых сортов пшеницы, съесть порцию курицы и тушеных овощей (баклажан, кабачок, цветная капуста). В качестве ужина подойдет порция запеченной рыбы, свежий овощной салат, булгур, вареное яйцо и ломтик цельнозернового хлеба. Если вы любите супы, при приготовлении ориентируйтесь на те же пропорции белков и углеводов, которые актуальны для этой концепции.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14