Что такое кармический долг и как его «погасить»

Число 13 с давних лет имеет негативный оттенок. Кроме того, считается, что оно усиливает неблагоприятные аспекты другого числа — 4, которое связано с профессиональной и финансовой сферами. Возможно, именно в них вы не развивались в прошлых воплощениях, значит, нужно уделить им внимание в этой жизни. Число 13 означает трансформацию, которую вам нужно будет пройти на пути к успеху и процветанию.