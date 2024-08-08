Что такое кармический долг и как его «погасить»

Posted 8 августа, 07:12
Published 8 августа, 07:12
Modified 10 сентября, 02:10
Updated 10 сентября, 02:10
Многие люди верят, что душа имеет несколько воплощений. В каждом из них она сталкивается с определенными задачами, решает их, в процессе приобретая определенные качества. Если с поставленной задачей справиться не удалось, то она автоматически переходит уже в следующее воплощение.
Если знать свое кармическое число, можно сделать вывод о том, какие ошибки прошлого душа не усвоила и с чем связаны сложности, которые происходят с вами в жизни.
Считать число кармического долга следует на основании даты рождения. Необходимо сложить все его цифры и посмотреть, что получится. Так, если в результате вычислений получилось 14, 13, 19 или 16, значит, кармический долг у вас есть. Если же получилось другое двузначное число, его цифры нужно сложить.
Даже если в результате вычислений выяснилось, что у вас есть кармический долг, переживать не нужно. Это может иметь и положительное значение, ведь перед вами открываются перспективы развития, и вы сможете узнать, как и над чем нужно работать.
Число 13 с давних лет имеет негативный оттенок. Кроме того, считается, что оно усиливает неблагоприятные аспекты другого числа — 4, которое связано с профессиональной и финансовой сферами. Возможно, именно в них вы не развивались в прошлых воплощениях, значит, нужно уделить им внимание в этой жизни. Число 13 означает трансформацию, которую вам нужно будет пройти на пути к успеху и процветанию.
Число 14 говорит о том, что в предыдущих воплощениях ваша душа была слишком привязана к удовольствиям, различным излишествам. Тело от них успело сильно устать, и пришло время выйти из этого круга, начать жить спокойной жизнью с четкими и понятными целями. На вашем пути вас будет направлять путеводная звезда. Ваша задача — оказывать сопротивление злу.
Что касается числа 16, то в этом случае карма может быть испорчена насилием, тщеславием. Вероятно, в предыдущих воплощениях у вас было много имущества, которое вы берегли, и вы не склонны были помогать другим людям. Как отработать такую карму? В первую очередь стараться не привязываться к материальным благам, научиться ценить не сами вещи, а их суть.
Число 19 говорит о том, что в прошлых воплощениях вы могли иметь власть и злоупотребляли ей. Возможность жить размеренной, полноценной и спокойной жизнью вы упускали из-за амбиций и гордыни. Исправить это можно — старайтесь тренировать силу воли, характер, быть добрее к людям, внимательнее.
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