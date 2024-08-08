24 денежные фразы, приводящие к финансовому успеху

Путь к успеху всегда лежит через опыт, а лучшей дорогой к богатству может быть только наглядный пример людей, добившихся миллиардного состояния с нуля. Мы отобрали 24 цитаты лучших инвесторов, предпринимателей и просто богачей, которые могут изменить жизнь, в первую очередь обогатив мышление.