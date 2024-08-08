newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 августа, 16:17

Published 8 августа, 16:17

Modified 10 сентября, 05:17

Updated 10 сентября, 05:17

24 мощные фразы, приводящих к финансовому успеху

24 денежные фразы, приводящие к финансовому успеху

8 августа 2024, 16:17
Фото: Изображение Midjourney
24 мощные фразы, приводящих к финансовому успеху
Если повторять изречения самых успешных людей на планете, в жизни может многое поменяться. В этих цитатах собрана вся мудрость, которой богатые люди охотно делятся со всеми.

Путь к успеху всегда лежит через опыт, а лучшей дорогой к богатству может быть только наглядный пример людей, добившихся миллиардного состояния с нуля. Мы отобрали 24 цитаты лучших инвесторов, предпринимателей и просто богачей, которые могут изменить жизнь, в первую очередь обогатив мышление.

24 цитаты для богатого мышления

  1. «Богатство заключается не в том, чтобы иметь большое имущество, а в том, чтобы иметь мало желаний». Эпиктет, древнегреческий философ-стоик.

  2. «У богатых людей маленькие телевизоры и большие библиотеки, а у бедных — маленькие библиотеки и большие телевизоры». Zig Ziglar, автор и мотивационный оратор.

  3. «Годовой доход 20$, годовые расходы 19$ — результат счастье. Годовой доход 20$, годовые расходы 26$ — результат несчастье». Charles Dickens, английский писатель.

  4. «Если вы экономите, вы преуспеваете». Steve Burkholder, владелец A&S Group.

  5. «Если вы хотите разбогатеть, копите то, что получаете. Деньги может заработать дурак, но нужен мудрый человек, чтобы копить и распоряжаться ими в своих интересах». Brigham Young, духовный лидер мормонов.

  6. «В краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, но в долгосрочной перспективе это машина для взвешивания». Benjamin Graham, автор «Умный инвестор, Он был источником вдохновения для Уоррена Баффета».

  7. «Знай, чем ты владеешь, и знай, почему ты этим владеешь». Peter Lynch, легендарный инвестор из США.

  8. «Клади все хорошие яйца в одну корзину, а затем следи за этой корзиной». Andrew Carnegie, мультимиллионер и филантроп.

  9. «Умный инвестор — это реалист, который продает оптимистам и покупает у пессимистов». Benjamin Graham, автор «Умный инвестор, Он был источником вдохновения для Уоррена Баффета».

  10. «Люди, которые инвестируют, зарабатывают деньги для себя; люди, которые спекулируют, зарабатывают деньги для своих брокеров». Benjamin Graham, автор «Умный инвестор, Он был источником вдохновения для Уоррена Баффета».

  11. «Как и Уоррен, у меня была большая страсть разбогатеть, не потому, что я хотел Ferrari, я хотел независимости. Я отчаянно этого хотел». Charlie Munger, вице-председатель Berkshire Hathaway.

  12. «Нужен характер, чтобы сидеть со всеми этими деньгами и ничего не делать. Я не достиг вершины там, где я есть, гоняясь за посредственными возможностями». Charlie Munger, вице-председатель Berkshire Hathaway.

  13. «Сиди на своей заднице, инвестируя. Вы меньше платите брокерам, меньше слушаете чепуху». Charlie Munger, вице-председатель Berkshire Hathaway.

  14. «Большие деньги не в покупке и продаже. А в ожидании». Charlie Munger, вице-председатель Berkshire Hathaway.

  15. «Формальное образование обеспечит вам жизнь; самообразование принесет вам состояние». Jim Rohn, предприниматель, мотивационный оратор.

  16. «Единственная разница между богатым и бедным человеком заключается в том, как они используют свое время». Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа».

  17. «Часто, чем больше денег вы зарабатываете, тем больше денег вы тратите; вот почему больше денег не делает вас богатым, активы делают вас богатым». Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа».

  18. «Если вы не изучаете какие-либо компании, вы добьетесь такого же успеха при покупке акций, как при игре в покер — делая ставки, не глядя в свои карты». Peter Lynch, легендарный инвестор из США.

  19. «Самый мощный актив, которым мы все обладаем, — это наш разум. Если его хорошо тренировать, он может создать огромное богатство, казалось бы, в одно мгновение». Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа».

  20. «Если вы хотите быть финансово свободным, вам нужно стать другим человеком, чем вы есть сегодня, и отпустить все, что сдерживало вас в прошлом». Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа».

  21. «Начинать бизнес — все равно что выпрыгивать из самолета без парашюта. В воздухе предприниматель начинает мастерить парашют и надеется, что он раскроется до того, как коснется земли». Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа».

  22. «В акциях, как и в романтических отношениях, легкость развода не является надежной основой для обязательств». Peter Lynch, легендарный инвестор из США.

  23. «Если по итогам обучения вы получите только знания, то станете дураком. Если обучение приведет вас к действию, вы станете богатым». Тони Роббинс, автор книги «Игра с деньгами», мотивационный оратор.

  24. «Секрет богатства прост: найди способ делать для других больше, чем кто-либо другой. Стань более ценным. Делай больше. Отдавай больше. Будь большим. Служите больше». Тони Роббинс, автор книги «Игра с деньгами: мастер игры», мотивационный оратор.
5 ключевых принципов, которые сделают из любого человека миллионера
Узнать подробнее
Три бестселлера по финансовой грамотности, которые меняют жизнь к лучшему
Узнать подробнее
Дональд Трамп раскрыл 3 секрета успеха в своей книге
Узнать подробнее
Проверила лично: 10 провальных идей экономии, которым нас учат из каждого утюга
Узнать подробнее
Более 30 вдохновляющих цитат от 12 миллиардеров, заработавших сами свое состояние
Узнать подробнее
Читайте также:
14 причин, почему вы не богаты и никогда не будете миллионерамиВы никогда не разбогатеете, если будете делать это: 6 привычек бедныхИнвестор дал совет, как увеличить свои накопления в 3-5 раз
#Эмилия Шпилева#Деньги#Финансы#Успех#Богатство#Финансовая грамотность
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика